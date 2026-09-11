Jak już zapowiadaliśmy, 17. edycja "The Voice of Poland" rusza 12 września. Uczestników oceniać będą ponownie Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach. Razem z nimi w programie pojawi się absolutna debiutantka w tej roli - Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Dla tej drugiej powrót do show TVP zakończył się po jednej edycji (była jeszcze w 10. edycji).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" po raz drugi wystąpi Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Jarek Weber powraca po latach do telewizji

Do sieci trafił przedpremierowo fragment pierwszego odcinka, w którym przed trenerami zaprezentuje się Jarek Weber w przeboju "Drive" grupy Cars. Wystarczyło kilka sekund, by swoje czerwone fotele odwrócili Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz oraz Baron z Tomsonem. W ich ślady po chwili ruszył także Kuba Badach.

"Ponad 20 lat temu wygrał talent-show. Później na długo zniknął ze sceny. Teraz wraca i to w wielkim stylu. (...) Czy właśnie tak wygląda wielki powrót?" - czytamy na profilach "The Voice of Poland" w mediach społecznościowych.

"Masz prawdę, jesteś absolutnie autentyczną osobą. Ja sobie założyłam, że będę szukała ludzi wiarygodnych, prawdziwych. Masz piękny głos, przepiękną wrażliwość, masz dobrą energię, jesteś chyba dobrym człowiekiem i zapraszam cię do mojego teamu" - zwróciła się do niespełna 45-letniego wokalisty Edyta Bartosiewicz.

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Kim jest Jarek Weber?

Pochodzący z Bydgoszczy Jarek Weber dał się poznać szerokiej publiczności najpierw w "Szansie na sukces" (nie przeszedł dalej), a potem w "Drodze do gwiazd" (2001). W tym programie TVN-u zwyciężył, zdobywając kontrakt płytowy. Jego efektem był debiutancki album "Jarek Weber" (2002), który pokrył się złotem.

W latach 2005-2009 był jednym z solistów teleturnieju "Jaka to melodia?". Śpiewał również w orkiestrze przygrywającej uczestnikom programu "Taniec z gwiazdami".

Po 2009 r. zniknął ze sceny, niemal całkowicie ograniczając działalność muzyczną. Po latach przypomniał o sobie, biorąc udział w trasie koncertowej w hołdzie Krzysztofowi Krawczykowi (2022). Nagrał też partie wokalne do dwóch premierowych piosenek zmarłego artysty - "Pokochać świat" i "Cierpliwie żyj, aby żyć", które zostały umieszczone na składance "Po prostu Krawczyk. Antologia przebojów".

Jarek Weber w rozmowie z Interią przy okazji premiery swojej jedynej płyty jako pierwszych idoli muzycznych wymieniał takich wykonawców, jak m.in. Michael Jackson, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Dżem i Sting.

- Ostatnio przekonuję się do jazzowych kompozycji. Słucham dużo Pata Metheny'ego, wielu gitarzystów, takich jak np. John Scofield. Zafascynowałem się ostatnio zespołem Dave Matthews Band.