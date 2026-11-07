W sobotnich bitwach w "The Voice of Poland" na scenie pojawią się nie tylko uczestnicy, ale również trenerzy. Po raz pierwszy na żywo widzowie usłyszą piosenkę "Będę tu na ciebie czekać" - to wspólny singel Ani Karwan i Kuby Badacha.

Dla dodatkowej trenerki (opiekuje się uczestnikami etapu "Comeback Stage", trafiają tam w ramach drugiej szansy) występ z Kubą Badachem ma szczególne znaczenie.

"The Voice of Poland": Ania Karwan i Kuba Badach znowu razem na scenie

"10 lat temu na tej scenie walczyłam w finale o swoje marzenia i wtedy też śpiewałam z Kubą. Występ w tej edycji, z naszą wspólną piosenką to piękna klamra tej historii" - podkreśla Ania Karwan.

"Jestem za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że telewizyjna premiera 'Będę tu na ciebie czekać' odbędzie się w takich okolicznościach" - dodaje wokalistka.

Przypomnijmy, że Ania Karwan brała udział w siódmej edycji "The Voice of Poland", a podczas finału miała okazję wystąpić z Kubą Badachem. Wspólnie wykonali przebój "Man in the Mirror" Michaela Jacksona. To wówczas wokalistka zamarzyła o nagraniu piosenki ze swoim scenicznym partnerem.

Badach jest trenerem programu od 15. edycji, emitowanej w 2024 r. Ania Karwan dołączyła do show TVP rok później, obejmując rolę trenerki i gospodyni "The Voice Comeback Stage Powered by Orange".