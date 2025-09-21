W minioną sobotę widzowie TVP mieli okazję obejrzeć kolejne Przesłuchania w Ciemno do 16. edycji "The Voice of Poland". Brawurowe wykonania uczestników zachwyciły widzów, a także wywołały koleżeńskie przepychanki między trenerami. W tym sezonie poczynania wokalistów oceniają: Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach oraz powracająca do formatu po sześciu latach Margaret.

Magdalena Chołuj podbiła serca trenerów na Przesłuchaniach w Ciemno. To nowa faworytka show TVP?

Szerokim echem wśród oglądających odbił się występ Magdaleny Chołuj, którą prędko okrzyknięto jedną z przyszłych finalistek. Uczestniczka wzięła na warsztat energiczny utwór "Beautiful People" należący do Davida Guetty oraz Sii. Jej bezbłędne wykonanie zachwyciło ekspertów, którzy nie tylko odwrócili swoje fotele (niewzruszeni pozostali jedynie Tomson i Baron), lecz także nie szczędzili słów uznania.

Magdalena dostała także szansę zaśpiewania drugiego utworu - znacznie bardziej spokojnego, który uwydatnił jej walory głosowe. Wówczas zdecydowała się na niełatwy kawałek, który przez słuchaczy uznawany jest za legendarny - "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" z repertuaru Arethy Franklin.

"Świetne frazowanie, rasowy głos!", "Masz spektakularne góry!", "To było zawodowe! Ty każdy dźwięk wyśpiewujesz z szacunkiem" - komentowali trenerzy "The Voice of Poland" po dwóch zaskakujących wykonach wokalistki. Choć Magdalena do wyboru miała trzy drużyny, ostatecznie zdecydowała, że to pod skrzydłami Margaret rozwijać się będzie w dalszych etapach programu.

Internauci zachwyceni występem uczestniczki "The Voice of Poland". Okrzyknęli ją finalistką!

O występie Magdaleny Chołuj prędko zrobiło się głośno także w sieci. Oglądający zamieścili w mediach społecznościowych setki komentarzy, w których chwalą jej głos, obycie sceniczne i życzą powodzenia podczas kolejnych występów.

"No i to jest już finał. Świetny wokal. To było smaczne i profesjonalne. Super się słuchało", "W końcu ktoś, kogo zapamiętam na długo. Brakowało kogoś takiego, w stylu dawnych, lepszych edycji", "Jakie to było dobre", "Fenomenalna", "Będzie w finale! Brawo", "Przepiękny występ, wysoko podniesiona poprzeczka dla konkurencji" - czytamy w komentarzach na Facebooku.

Magdalena Chołuj jako 19-latka próbowała swoich sił w "Must Be The Music"!

Magdalena Chołuj to wokalistka, która od lat bierze udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach w całej Polsce. Na co dzień uczy śpiewu także innych aspirujących solistów. Jej występ w "The Voice of Poland" nie był pierwszą przygodą z telewizyjnym talent-show. Artystka dziewięć lat temu próbowała swoich sił w programie Polsatu "Must Be The Music".

Magdalena miała wówczas 19 lat i w ramach przesłuchań zaśpiewała utwór "Powiedz stary, gdzieś ty był" z dorobku Czerwonych Gitar, czym zaskoczyła jury. Eksperci przyznali, że klasyczny repertuar w wykonaniu tak młodej uczestniczki był dla nich szokiem. Elżbieta Zapendowska oraz Kora zagłosowały na "nie", a Adam Sztaba i Tymon Tymański na "tak". Mimo to wokalistki nie zobaczyliśmy w kolejnych etapach muzycznego show.

Smolik o „To Kraków tworzy metamorfozy”: To zostanie w sercach INTERIA.PL