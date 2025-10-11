Przed nami kolejny etap 16. edycji "The Voice of Poland". W minioną sobotę zakończyły się Przesłuchania w ciemno, po których każdy z trenerów - Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Margaret - ma w swojej drużynie 12 wyjątkowych głosów. Przed uczestnikami występy w duetach, które zamienią się w prawdziwe muzyczne Bitwy. Tuż po nich w każdej z drużyn zostanie jedynie po siedem osób!

Poruszające wykonanie w TVP przejdzie do historii. Trenerka zalała się łzami!

W sobotni wieczór, o godzinie 20:30, widzowie TVP będą świadkami pierwszych Bitew. W odcinku zaprezentuje się osiem duetów - po dwa z drużyny każdego trenera. Jeden z nich przejdzie do historii programu! Julia Wasilewska i Łukasz Reksa - podopieczni Kuby Badacha - poruszyli swoim wykonem nie tylko publiczność, ale też odebrali mowę Margaret.

Występ duetu z drużyny Kuby Badacha głęboko poruszył trenerkę, która już po usłyszeniu pierwszych wersów nie mogła powstrzymać łez. Niezwykle emocjonalną reakcję Margaret uchwyciły kamery! Pozostali trenerzy również zachwyceni byli występem, a Tomson i Baron na koniec podnieśli się z fotela, aby nagrodzić duet owacją na stojąco.

Wyjątkową interpretacją utworu "O niebo lepiej" z repertuaru Mietka Szcześniaka zachwycili się także prowadzący show. "Co to było! Ale to było dobre! Wow, wow, wow!" - krzyczeli Paulina Chylewska oraz Maciej Musiał po wykonie Julii Wasilewskiej i Łukasza Reksa. Czy takie reakcje zwiastują przejście do kolejnego etapu obu uczestników? Widzowie Telewizji Polskiej przekonają się już dziś wieczorem.

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP

Zmiana zasad w Bitwach "The Voice of Poland"! Prowadzący przekazali ważny komunikat

Niedawno TVP ogłosiła, że w etapie Bitew nastąpi spora zmiana zasad, która dostarczy oglądającym jeszcze większej dawki emocji. Decyzje trenerów będą miały szansę mocno namieszać, bowiem z każdego z duetów będą mogli wyłonić więcej (lub mniej) niż jednego zwycięzcę! "Do tej pory w tym etapie każdy z trenerów mógł wybrać tylko jednego zwycięzcę każdej bitwy. A tym razem możliwości są aż trzy: może wybrać jednego zwycięzcę bitwy, może do kolejnego etapu zabrać ze sobą cały duet, albo uwaga, nie wybrać nikogo!" - zapowiedzieli prowadzący show.

Co więcej, w każdym odcinku Bitew dodatkowa trenerka, Ania Karwan, wybierze jedną osobę, która decyzją pozostałych trenerów została odrzucona. Zabierze takiego uczestnika do własnej drużyny w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Da mu tym samym szansę na dalszą walkę o spełnienie muzycznych marzeń i główną nagrodę.

Tradycyjnie w trakcie Bitew jurorzy wciąż mają możliwość tzw. "kradzieży" uczestnika. Tego typu zagrania miały miejsce w poprzednich edycjach i są doskonale znane miłośnikom talent show TVP. Każdy z mentorów do Nokautów wejdzie bowiem z 7-osobową drużyną - sześcioro wokalistów zostanie wyłonionych z jego drużyny, a jeden będzie tym "skradzionym" podczas Bitew.