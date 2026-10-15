Trwa 17. edycja "The Voice of Poland", w której w ubiegłą sobotę zakończyły się Przesłuchania w ciemno. Swoje drużyny skompletowali Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak, Kuba Badach i debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz (zastępująca Margaret). Teraz staną przed najtrudniejszym zadaniem - w etapie Bitew zmuszeni będą odesłać do domu aż połowę swoich podopiecznych!

Bitwy w każdej kolejnej edycji show TVP wiążą się z ogromnymi emocjami, bezkompromisowymi decyzjami oraz naprawdę surowymi ocenami. Tym razem już w pierwszym odcinku nie zabraknie poruszenia, które wywoła duet Alexa Opolskiego i Igi Posty. Podopieczni Edyty Bartosiewicz wykonają wspólnie "Między ciszą a ciszą" z repertuaru Grzegorza Turnaua, a ich muzyczna rywalizacja poróżni trenerów!

Ta Bitwa w "The Voice of Poland" poróżni trenerów! Tomson z ostrą krytyką

Po Bitwie jako pierwsi głos zabiorą Kuba Badach i Michał Szpak, którzy docenią obojga uczestników. Ich interpretacją nie będzie natomiast zachwycony Tomson. Trener ostro oceni śpiewających, nie szczędząc im słów krytyki. Co więcej - przyzna nawet, że na miejscu Edyty nie byłby w stanie wybrać, kto powinien przejść do kolejnego etapu programu.

"Odwagi nie widziałem w żadnym z was. Jedyny odważny ruch to było, żeby wam dać tę piosenkę. Bójcie się Grzesia Turnaua, jak będziecie obok niego przechodzić na ulicy" - usłyszymy z ust Tomsona. "Ja jestem mocno zawiedziony. Nie wziąłbym żadnego z was" - doda po chwili.

Edyta Bartosiewicz obroni swoich podopiecznych. "Mnie się świetnie słuchało"

W obronie swoich podopiecznych stanie sama Edyta Bartosiewicz. Jej zdanie wyraźnie różnić się będzie od opinii przedmówcy - podkreśli, że wrażliwość wokalistów doceniła już na przesłuchaniach i wciąż ma ona dla niej szczególną wartość. "Macie - dla mnie - właśnie to 'coś'. Coś takiego ulotnego, coś niezwykle cennego" - usłyszymy.

"Powiem wam jedną rzecz: mnie bardzo urzekł wasz występ. To było coś niesamowitego. Mnie się świetnie słuchało waszej interpretacji" - podsumuje trenerka.

Kto wyjdzie z tego duetu zwycięsko? To okaże się już w sobotnim odcinku "The Voice of Poland", który widzowie zobaczą w TVP2 o godz. 20:30.