W sobotę ruszyły pierwsze Przesłuchania w ciemno w 17. edycji "The Voice of Poland". Jako trenerzy uczestników ponownie oceniają Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Kuba Adamus powrócił po 10 latach

10 lat po udziale w siódmej edycji do "The Voice of Poland" ponownie zgłosił się pochodzący z Włoszczowej Kuba Adamus. Poprzednio uczestnik występował w drużynie Natalii Kukulskiej, a po bitwach został skradziony przez Barona i Tomsona; nie dostał się jednak do grona 16 najlepszych. Po emisji programu na trzy lata zrezygnował ze śpiewania.

Tym razem mieszkający obecnie we Wrocławiu wokalista podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewał przebój "Mr. Know It All" Teddy'ego Swimsa. Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy. Kuba Badach użył swojej blokady wobec Barona i Tomsona, jednak Kuba Adamus ostatecznie trafił do drużyny Michała Szpaka.

"Myślałem, że skoro dziesięć lat temu miałem już tę przyjemność wystąpić w Przesłuchaniach w ciemno, to drugie podejście będzie dużo łatwiejsze. Druzgocząca pomyłka, przez pierwszą połowę utworu ze stresu nie byłem w stanie panować nad oddechem. W drugiej połowie na szczęście poszło lepiej" - opowiada uczestnik w rozmowie z serwisem echodnia.eu.

Kuba Adamus uczy się śpiewu, uczestniczy w jam sessions i regularnie koncertuje z wrocławskim zespołem Vertigo Diamonds, wykonującym covery soul, rock i R&B. Na co dzień pracuje jako asystent weterynarza w całodobowej klinice, a także angażuje się w działalność azylu dla inwazyjnych gatunków obcych.

Dzięki udziałowi w "The Voice of Poland" zamierza spełnić swoje 10-letnie marzenie o wydaniu własnej płyty.