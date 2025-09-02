Startuje nowa edycja "The Voice of Poland". Są już pierwsze przecieki z nazwiskami uczestników

W 16. edycji "The Voice of Poland" widzów czeka spora niespodzianka - po raz pierwszy w show pojawi się dodatkowa trenerka. Została nią Ania Karwan, która w 7. edycji "The Voice of Poland" zajęła trzecie miejsce w wielkim finale. W trakcie Przesłuchań w Ciemno wokalistka wybierze 10 uczestników, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli głównej sceny.

Dodatkowa trenerka pojawi się w dostępnym w sieci (TVP VOD) nowym formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", który realizowany będzie równocześnie z telewizyjną odsłoną. Uczestnicy, którzy odpadną na poszczególnych etapach programu, będą mieli szansę na powrót i wygraną w show TVP.

Przypomnijmy, że jesienią skład trenerski tworzyć będą Baron i Tomson (Afromental), Michał Szpak, Kuba Badach i powracająca do tej roli po sześciu latach Margaret, która zastąpiła Lanberry. W ostatniej edycji debiutujący w roli trenera Kuba Badach doprowadził do zwycięstwa w programie Annę Iwanek.

"The Voice of Poland" ponownie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a za kulisami wspierać ich będzie Jan Dąbrowski.

Pierwszy zwiastun "The Voice of Poland". Kto wystąpi w programie?

Do sieci właśnie trafił pierwszy zwiastun nowej edycji. "Let's go" - napisała w komentarzu Margaret. "Aaaaaaaaaa!!!! Chcę tego baaardzo" - dodał Michał Szpak.

W nagraniu możemy zobaczyć pierwszych uczestników zbliżającej się wielkimi krokami edycji. Internauci błyskawicznie rozwikłali tożsamość niektórych wokalistów, oznaczając ich oficjalne profile w mediach społecznościowych.

W programie pojawią się m.in. występujące w duecie Julia Wasielewska (jako 13-latka w 2018 r. dała się poznać w "The Voice Kids") i Joanna Lupa, a także Lena Cichocka oraz Zuza Firlej. Lupa x Wasielewska znane są także jako Musicalove, a w dorobku mają m.in. wygraną w konkursie "Twoje 5 minut w RMF FM" oraz są laureatkami czwartej edycji My Name is Poznań.

"Czekam na jakiegoś naturszczyka" - mówi Michał Szpak w zwiastunie.

