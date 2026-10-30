Rozczarowany Michał Szpak w "The Voice of Poland" już tego nie kryje. "Biję się w pierś"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

"Ja się biję w pierś po prostu, jako trener, że może tym razem - w ciągu tych siedmiu edycji - po prostu najzwyczajniej w świecie ja też sobie nie poradziłem z tą sytuacją" - Michał Szpak w "The Voice of Poland" zdobył się na słowa samokrytyki. Poszło o bitwę, w której zmierzą się Julia Matczak i Wiktoria Zjawiony.

Michał Szpak w niebieskiej marynarce z frędzlami obok uczestniczki w studiu programu The Voice of Poland
Michał Szpak jest trenerem "The Voice of Poland" z wieloletnim doświadczeniemMarcin GadomskiAKPA

"The Voice of Poland" wraca na antenę TVP w najbliższą sobotę po przerwie spowodowanej emisją Eurowizji Junior. Trenerzy teraz zestawiają swoich podopiecznych w pary, które kolejno zmierzą się w bitwach.

Zgodnie z regulaminem po występie duetu trener wybiera jednego uczestnika, który przechodzi dalej. Inny opiekun może go uratować przed odpadnięciem, dokonując kradzieży. Taki "skradziony" uczestnik zajmuje miejsce na gorącym krześle, z którego może go zrzucić kolejny.

Michał Szpak w "The Voice of Poland": Biję się w pierś

W jednej z bitew Michał Szpak zestawił Julię Matczak i Wiktorię Zjawiony. Trener wybrał dla nich piosenkę "II Most Wanted" Beyonce i Miley Cyrus, ale okazało się, że ten występ nie spełnił jego oczekiwań.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Kuba Badach oraz Baron i Tomson od razu zwrócili uwagę na nierówny poziom. Z krytycznymi uwagami zgodził się sam Michał Szpak.

"Trudne to jest bardzo dlatego, że właśnie przez tę całą sytuację (…) moje oczekiwania względem tego, co ma się wydarzyć dzisiaj były naprawdę największe ze wszystkich" - zaczął Szpak.

"Mnie to trochę personalnie uderza, bo może to była zła decyzja, że sparowałem was. Może to była zła decyzja, że ten utwór, że po prostu było to trudne do zinterpretowania. Ja się biję w pierś po prostu, jako trener, że może tym razem - w ciągu tych siedmiu edycji - po prostu najzwyczajniej w świecie ja też sobie nie poradziłem z tą sytuacją" - dodał samokrytycznie Michał Szpak.

Dodajmy, że w tej edycji "The Voice of Poland" skład trenerów uzupełniają jeszcze Edyta Bartosiewicz oraz Ania Karwan (jako dodatkowa trenerka, której podopieczni mierzą się w etapie "Comeback Stage").

Rozczarowany Michał Szpak w „The Voice of Poland”: Biję się w pierśTVP
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