Późnym wieczorem Badach przekazał wieści. Szykuje się ważny wieczór

Ostatnie miejsca w drużynach "The Voice of Poland"

Przesłuchania w ciemno powoli dobiegają końca. Produkcja programu przypomniała, że w najbliższym odcinku trenerzy będą walczyć o ostatnich uczestników, którzy dołączą do ich zespołów.

"W drużynach zostały już ostatnie miejsca! Kto je zajmie?" - zapowiedziano w mediach społecznościowych programu.

To moment, w którym każda decyzja trenerów nabiera dodatkowego znaczenia. Miejsc jest coraz mniej, a uczestnicy mają ostatnią szansę, by przekonać do siebie jurorów jeszcze przed kolejnym etapem rywalizacji.

Kuba Badach zapowiedział "mocny odcinek"

Na zapowiedź programu szybko zareagował Kuba Badach. Trener udostępnił materiał dotyczący najbliższego wydania i dodał od siebie krótki, ale wymowny komentarz.

"Mocny odcinek w najbliższą sobotę się szykuje!!!" - napisał.

Badach nie zdradził szczegółów ani nazwisk uczestników, którzy pojawią się na scenie. Jego słowa jasno jednak sugerują, że końcówka przesłuchań w ciemno może przynieść kilka mocnych występów i trudnych decyzji.

Trenerzy zamkną swoje drużyny

Najbliższy odcinek będzie więc ważny nie tylko dla uczestników, ale również dla samych trenerów. To ostatni moment, by uzupełnić składy przed przejściem do dalszej części programu.

Dopiero po zakończeniu przesłuchań będzie wiadomo, kto ostatecznie znalazł się w drużynach i kto będzie miał szansę zawalczyć o kolejne etapy "The Voice of Poland".



