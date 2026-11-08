Poruszające sceny w "The Voice of Poland". "Łzy leciały im z oczu"

Oprócz walki uczestników o przetrwanie, sobotni wieczór w "The Voice of Poland" przyniósł widzom telewizyjną premierę singla "Będę tu na ciebie czekać" w wykonaniu Ani Karwan oraz Kuby Badacha. Dla artystki, która dziś prowadzi format "Comeback Stage", było to symboliczne domknięcie drogi rozpoczętej przed laty w siódmej edycji show. Wtedy w finale śpiewała z Badachem utwór Michaela Jacksona.

Wokalistka nie kryła wzruszenia: "10 lat temu na tej scenie walczyłam w finale o swoje marzenia i wtedy też śpiewałam z Kubą. Występ w tej edycji, z naszą wspólną piosenką to piękna klamra tej historii".

Zacięte pojedynki w drużynie Tomsona i Barona

Występ trenerów, choć poruszający, nie był głównym tematem dyskusji. Najwięcej emocji przyniosły oczywiście bitwy i ich wyniki. W zespole chłopaków z Afromental Ula Kozielska oraz Tomasz Bao zmierzyli się z hitem Zayna Malika "Dusk Till Down". Występ wywołał falę zachwytów.

Tomson i Baron nie szczędzili ciepłych słów: "Jesteście megazdolni. To jest mało powiedziane. Wy progresujecie na naszych oczach".

Baron odniósł się też do powrotu wokalistki, której udało się wywalczyć awans: "Ula, miałaś niewdzięczną poprzeczkę przychodząc drugi raz do tej samej formuły. No bo wejść drugi raz do tej samej rzeki i się tak samo zmoczyć, to każdy potrafi. Warto się zmoczyć bardziej zjawiskowo, brawurowo i spektakularnie. I słuchaj, udało Ci się to. (…) Tomek, jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem tego, jak zacząłeś ten utwór, z mocnego, pewnego falsetu".

Angela Gerłowska i Kacper Bator, również z grupy Tomsona i Barona zinterpretowali nastrojowe "Falling Slowly". Edyta Bartosiewicz wskazała na męski wokal, którego słuchać będziemy w kolejnych etapach: "Przepięknie to zaśpiewaliście. Z taką wrażliwością… Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Jeżeli miałabym wskazać na któreś z Was, co jest dla mnie trudne, to jednak lekką przewagę dla mnie ma Kacper. Leciutką. Miałeś bardzo dobrą końcówkę".

Spór o klasykę u Kuby Badacha

W zespole prowadzonym przez Kubę Badacha Karolina Łopuch i Aga Bojarska zaśpiewały "Here Comes The Rain Again" formacji Eurythmics. Wykonanie podzieliło jurorów. Michał Szpak był zachwycony: "Eteryczne, sensualne, bajeczne, wspaniałe, boskie jesteście dziewczyny! Naprawdę! To było tak smaczne, że mógłbym się przy tym kochać w nocy. To była chyba najlepsza bitwa, jaką słyszałem. Najbardziej precyzyjna, elegancka".

Zupełnie inaczej odebrała to Edyta Bartosiewicz: "Ja mam troszeczkę inną opinię, bo to nawet nie chodzi o szacunek do autora, ale bardzo lubię tę piosenkę w oryginalnym wykonaniu Eurythmics. I jednak ona ma swoją dynamikę, ma swoją specyfikę, i tutaj po prostu ja nie poznałam tej piosenki. (…) Szanuję Waszą kreatywność, Waszą lekkość, świeżość w podejściu do tematu, ale ja czekałam po prostu na piosenkę, której nie usłyszałam". Po podsumowaniu bilet do dalszego etapu otrzymała Karolina Łopuch.

Drugą parą u Kuby Badacha były Zuzanna Łukawska i Kinga Wylęgły w utworze "Rękawiczki". Bartosiewicz doceniła powrót do klasyki: "Bardzo dziękuję Kubie za przywołanie tego numeru. Wspaniała wersja, dziewczyny. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Były lekkie jakieś nieczystości, tam już pod koniec coś się zadziało, ale to było tak przenikliwe. Przywołało właśnie te czasy sprzed 40 lat. (…) Naprawdę obie dałyście czadu, obie wiecie jak śpiewać". Decyzją trenera awansowała Kinga Wylęgły.

Wzruszenia u Edyty Bartosiewicz

W drużynie Edyty Bartosiewicz ogromne poruszenie wywołał utwór "Chciałbym umrzeć z miłości" grupy Myslovitz w wykonaniu Aleksandry Betańskiej i Amelii Wróblewskiej. Michał Szpak zwrócił uwagę na reakcję otoczenia na występ: "Kuba, dziewczyny z tyłu - łzy leciały im z oczu. I to jest chyba największy komplement dla artysty, który stoi na scenie, że może swoim głosem, swoją wrażliwością, swoją miłością do muzyki zarażać drugiego człowieka w taki sposób. Bardzo Wam gratuluję tego wykonu. Gdybym ja miał wybierać wybrałbym Amelię" - i tak też się stało, Amelia Wróblewska awansowała dalej.

W mocniejszym repertuarze zaprezentowali się Jarosław Weber i Klara Chyczewska z utworem Dona Henleya "The Boys Of Summer". Baron zwrócił uwagę na kontrast barw głosu wokalistów: "Klara, poradziłaś sobie znakomicie, jesteś superwokalistką. I ten kontrast tych głosów, gdzie Jarek dysponuje pełnym przesterem i pełną 'pieczarą' z tym takim filigranowym głosem, którym operujesz był bardzo fajny, bo po prostu pięknie to ze sobą korespondowało i byliście kontrastami". Tomson zachęcał ich nawet do pracy autorskiej: "No macie coś takiego, że możecie już spokojnie wchodzić - obydwoje - i robić własny materiał". Wygranym tego pojedynku został Jarosław Weber.

Żywiołowe występy u Michała Szpaka

Kasia Lach i Amelia Mitoraj sięgnęły po wielki przebój grupy Bajm "Dwa serca, dwa smutki". Trener dziękował swoim podopiecznym za determinację, umożliwiając drugiej z wokalistek dalszy awans: "Jestem bardzo dumny z Was, naprawdę, bo wiem o czego zaczynałyście, czyli od totalnego zera, bo nie znałyście tego utworu, co było dla mnie zadziwiające. Dlatego tym bardziej uważam, że stworzyłyście naprawdę ogromne dzieło. Bardzo, bardzo wyrafinowane, pełne szacunku do siebie, dźwięczne. Jesteście niezwykle pracowite. Za co Wam ogromnie, naprawdę dziękuję".

Drugie starcie w tej drużynie stworzyli Paulina Tarasińska i Kuba Adamus z utworem "If I Told You That". Bartosiewicz wskazała faworytkę: "Superwykonanie. Ja oczywiście też gdzieś widziałam pewne niedociągnięcia. (…) Ewidentnie jesteś mega, mega utalentowanym gościem, ale jednak całą ramę trzymała Paulina. Masz niesamowity potencjał. Dla mnie - w tym duecie - wygrałaś Ty". Ostateczną decyzją Michała Szpaka do kolejnego etapu przeszedł jednak Kuba Adamus.