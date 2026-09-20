W pierwszej edycji "Idola" Gosia Stępień zajęła czwarte miejsce, pokonując m.in. Tomasza Makowieckiego i Annę Dąbrowską. Widzowie zapamiętali ją dzięki emocjonalnym wykonaniom utworów i charakterystycznej barwie głosu. Przypomnijmy, że pierwszego "Idola" wygrała Alicja Janosz, na drugim miejscu znalazła się Ewelina Flinta, a podium zamykał Szymon Wydra.

Jednak po sukcesie w telewizji Małgorzata Stępień zniknęła z życia medialnego. Powodem miało być to, że nie dostała od środowiska muzycznego swobody artystycznej - porównywano ją do zagranicznych gwiazd i doradzano zmianę wizerunku. "W momencie, kiedy masz mnóstwo suflerów w swoim życiu, a ty chcesz być sobą, nie możesz walczyć z wiatrakami. Po prostu się wycofałam" - mówiła w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Wokalistka dodała również, że przez lata opiekowała się chorą mamą. Mimo tego nie odcięła się od muzyki całkowicie - wciąż przez ostatnie lata pracowała z innymi wykonawcami.

Gosia Stępień w "The Voice of Poland". Jurorzy zachwyceni

Teraz Gosia Stępień pojawiła się w "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Rescue Me" Fontelli Bass. Odwróciła trzy fotele - jej głos przekonał Michała Szpaka, Edytę Bartosiewicz oraz Kubę Badacha. Jak się okazało, panowie z drużyny Afromental dobrze znają wokalistkę, podobnie jak Kuba Badach, z którym artystka studiowała na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Podczas wyboru drużyny doszło do małego nieporozumienia - Stępień była przekonana, że odwrócił się tylko Michał Szpak, jednak po wyjaśnieniu, że ma do wyboru aż trzy drużyny, zdecydowała się pójść do teamu Kuby Badacha.

Uczestniczkę dobrze pamiętają także internauci, co można zauważyć w komentarzach w mediach społecznościowych. "Pamiętam Gosię z 'Idola', ależ to był głos! I nadal jest!", "Świetny powrót po latach. Uwielbiałem ją w 'Idolu'!", "Ach, co za głos. Tak oczarowała mnie pani Gosia tyle lat temu wykonaniem 'Star People' George'a Michaela, że nadal pamiętam", "Mega pozytywna osoba. Potężny wokal. Co tu dużo mówić: powrót w rewelacyjnym stylu. Jestem ciekawa, co będzie dalej. Powodzenia w dalszych etapach programu" - to tylko niektóre z opinii.



