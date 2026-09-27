Po 10 latach wróciła do "The Voice of Poland". "Czułam się wtedy okropnie bezsilna"

Szerokiej publiczności Ewelina Bogucka dała się poznać w 2016 r. W siódmej edycji "The Voice of Poland" w drużynie Tomsona i Barona dotarła do Nokautów. Wcześniej w Bitwie wyeliminowała Adama Stachowiaka, a ich pojedynek wywołał wówczas niezwykłe emocje wśród trenerów.

Dekadę później wokalistka ponownie pojawiła się w muzycznym programie TVP. Tym razem podczas Przesłuchań w ciemno zaprezentowała przebój "Crush" Jennifer Paige. Jako jedyny swój fotel odwrócił Michał Szpak.

Ewelina Bogucka po 10 latach wróciła do "The Voice of Poland"

Wokalistka później przed trenerami zaśpiewała jeszcze autorski utwór "Twoja Wenecja". Baron z Tomsonem nie mogli uwierzyć, że od jej poprzedniej wizyty w programie minęło aż 10 lat. W tym czasie jej życie całkowicie się zmieniło. Wyszła za mąż i urodziła syna, który towarzyszył jej za kulisami. Okazało się, że zachorowała na depresję poporodową.

"Czułam się wtedy okropnie bezsilna i czułam, że robię coś źle. (...) To wszystko złożyło się na to, że mój organizm powiedział 'stop'" - zdradziła Ewelina Bogucka, która wciąż mierzy się ze skutkami choroby.

"Dziś utrzymuje się z koncertów, wykonując zarówno covery, jak i własny repertuar. Do programu wraca już jako doświadczona wokalistka, chcąc pokazać, jak zmieniła się artystycznie od swojego pierwszego udziału" - tak przedstawia ją oficjalna strona programu.

Ewelina Bogucka w mediach społecznościowych podziękowała fanom za to, że trzymali za nią kciuki.

"Baaaaaardzo dziękuję za wszystkie gratulacje!!!! Wzruszam się strasznie, jesteście cudowni" - napisała.