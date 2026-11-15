Pierwszy odcinek na żywo "The Voice of Poland" za nami. Widzowie wydali werdykt

W sobotę na scenie pojawiło się 16 wokalistów, którzy wykonywali utwory idoli swojego dzieciństwa. Na tym etapie o ich dalszym losie decydowali wspólnie widzowie oraz trenerzy. Z każdej drużyny dwie osoby z największą liczbą głosów automatycznie przechodziły dalej. Następnie trener ratował jednego z pozostałych uczestników. Dla czwartej osoby oznaczało to koniec udziału w programie.

Kto odpadł z drużyny Michała Szpaka?

Pierwsi wystąpili podopieczni Michała Szpaka: Iga Posta, Amelia Mitoraj, Beniamin Nowakowski i Kuba Adamus. Głosowanie widzów wygrała Amelia, zdobywając 34 proc. poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Iga z wynikiem 28 proc.

Spośród pozostałej dwójki Szpak postanowił zatrzymać Kubę. Z programem pożegnał się więc Beniamin Nowakowski.

W komentarzach szczególnie dużo pochwał zebrali Iga i Kuba. Fani zwracali uwagę na klimat stworzony przez wokalistkę, a Adamusa nazywali "zwierzęciem scenicznym" i mocnym kandydatem do finału.

Dominika Siwek pożegnała się z programem

W ekipie Kuby Badacha najlepszy wynik osiągnęła Kinga Wylęgły, na którą zagłosowało 41 proc. widzów. Bezpieczna była również Sandra Rusin, zdobywając 28 proc. głosów.

Trener musiał wybrać między Karoliną Łopuch a Dominiką Siwek. Zdecydował się na Karolinę, chwaloną przez widzów za muzykalność, elegancję i sceniczną swobodę. Nie wszyscy zgodzili się jednak z tym werdyktem. Część komentujących uważała, że to Dominika robiła w programie większe postępy i powinna otrzymać kolejną szansę.

Dużo dobrych słów trafiło także do Sandry. Jej występ nazwano jednym z najbardziej energetycznych momentów odcinka, a w komentarzach zaczęły pojawiać się pierwsze typy do finału.

Wyniki drużyny Tomsona i Barona podzieliły widzów

Najlepszy wynik całego wieczoru należał do Zosi Kosińskiej. Wokalistka zdobyła aż 49 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Anna Nguyen, która otrzymała 24 proc. poparcia.

Tomson i Baron postawili na Kacpra Batora. Z rywalizacji odpadła Asia "Azzja" Mądry.

To właśnie wynik tej drużyny wywołał największą dyskusję. Fani Zosi chwalili ją za szczerość i zdolność przekazywania emocji. Inni przekonywali, że na pozostanie w programie bardziej zasługiwała Azzja. "Azzja powinna przejść dalej" - powtarzało się pod postami programu. Pojawiły się również głosy, że Zosia, mimo talentu, potrzebuje jeszcze czasu i większej pewności na scenie.

Znacznie mniej kontrowersji wzbudziły awanse Anny i Kacpra. Widzowie docenili delikatność wokalistki, natomiast występ Batora część internautów uznała za jego najlepszy w tej edycji.

Edyta Bartosiewicz uratowała Pamelę Matyskę

W drużynie Edyty Bartosiewicz największe poparcie zdobył Jarosław Weber. Zagłosowało na niego 37 proc. publiczności. Z wynikiem 24 proc. awansowała także Roksana Walczak.

Jarosław szybko wyrósł na jednego z faworytów widzów. Jego występ określano mianem "innej ligi", a część fanów już teraz widzi w nim zwycięzcę programu. Roksana z kolei zmierzyła się z repertuarem Whitney Houston. Internauci zgodnie podkreślali, że podjęła się trudnego zadania i wyszła z niego obronną ręką.

O ostatnim miejscu decydowała Edyta Bartosiewicz. Trenerka wybrała Pamelę Matyskę, co oznaczało odpadnięcie Amelii Wróblewskiej. Decyzję przyjęto w większości pozytywnie. Pamelę nazywano "solidną firmą" i jednym z najmocniejszych żeńskich głosów tej edycji.

Ula Kozielska wraca do "The Voice of Poland"

Podczas odcinka ogłoszono również wynik głosowania w ramach "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Największe poparcie zdobyła Ula Kozielska, która powróci do programu i pojawi się od razu w półfinale.

Wokalistka dołączy do Axela Feige, którego wcześniej wybrała prowadząca format Ania Karwan. Jej powrót spotkał się z entuzjastyczną reakcją widzów. "Narobi zamieszania" - przewidują fani.

W następnym odcinku uczestnicy sięgną po największe przeboje musicalowe. Drugi live 17. edycji "The Voice of Poland" zostanie pokazany w sobotę o godz. 20:30 w TVP2.