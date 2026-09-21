Ostra wymiana zdań w "The Voice". "Możemy wyjść na solówkę"

Pola Deptuła zaśpiewała podczas "Przesłuchań w ciemno" utwór "Ai No Corrida". Do rywalizacji o uczestniczkę stanęli Michał Szpak i Kuba Badach.

Badach pochwalił występ, ale zwrócił też uwagę na błędy. Później przekonywał Polę, że w jego drużynie nie będzie musiała rezygnować z własnego stylu.

"Jeżeli chcesz zostać sobą, ale wiedzieć też, co to znaczy profesjonalizm, to zapraszam do siebie. A jeżeli nie, to pójdź sobie, gdzie chcesz" - powiedział.

Szpak szybko wtrącił się do rozmowy. "Kuba, ty nie dosięgasz takich dźwięków jak ja, więc nie (...) bzdur" - rzucił.

Badach próbował odpowiedzieć, odwołując się do swojej skali głosu. Nie zdążył jednak dokończyć.

"Jest nieco mniejsza i twoja skala wychowania jest również niedostosowana do tej sytuacji. Nie, żartuję oczywiście" - dopowiedział Szpak.

Pola Deptuła wybrała drużynę Michała Szpaka

Przepychanka trwała dalej, a Szpak ostrzegł uczestniczkę, że trenerzy za chwilę mogą przenieść spór poza studio.

"Nie każ nam się bardziej kłócić, bo możemy wyjść z tego studia na solówkę" - powiedział.

Pola Deptuła wybrała drużynę Michała Szpaka. Po nagraniu trener wziął kamerę i podszedł do Badacha.

"W końcu do programu wracają kłótnie pomiędzy jurorami. Oto on! Winowajca całej tej sytuacji. To on mnie obraził! To on mnie skaził!" - żartował.

"Bardzo ładnie nam to poszło. Uczciwie, elegancko dojeżdżaliśmy się" - odpowiedział Badach.

Michał Szpak o sprzeczkach z Kubą Badachem

Podobne wymiany zdań pojawiały się również w poprzednich sezonach "The Voice of Poland". Szpak przyznał przed rozpoczęciem 17. edycji, że podczas nagrań niektóre żarty poszły nieco za daleko.

"Były iskry. Czasami były, wydaje mi się, zbyt mocne. Mam nadzieję, że zmontują to tak, że nie będzie aż tak hardkorowo, jak było na żywo" - mówił Plejadzie.

Obaj artyści podkreślają jednak, że dobrze się znają i darzą sympatią. Badach w jednym z wywiadów nazwał Szpaka "fenomenalnym wokalistą" i chwalił jego talent oraz sceniczną charyzmę.

W 17. edycji "The Voice of Poland" w fotelach trenerów zasiadają również Edyta Bartosiewicz oraz Tomson i Baron.