Za nami ostatnie bitwy w "The Voice of Poland" - w każdej z drużyn do etapu nokautów znalazło się siedmioro uczestników. Najwięcej emocji wśród widzów i internautów w sobotę wzbudził pojedynek Pauliny "Taraski" Tarasińskiej i Kuby Adamusa w ekipie Michała Szpaka.

Wokaliści w muzycznym ringu zaśpiewali piosenkę "If I Told You That" z repertuaru Whitney Houston i George'a Michaela.

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"Superwykonanie. Ja oczywiście też gdzieś widziałam pewne niedociągnięcia" - skomentowała Edyta Bartosiewicz. Trenerka z najkrótszym stażem w programie postawiła na Paulinę, tego samego zdania był również Baron. Tomson, jego partner z czerwonego fotela i kolega z zespołu Afromental, zdecydowanie wskazał na Kubę Adamusa.

"Każde z was przedstawiło się z najlepszej strony. Kuba, Ty mnie rozwaliłeś chłopie. Jestem na kwarki rozwalony, rozumiesz? Rozpadłem się. Dziękuję. Tyle ode mnie" - ocenił Tomson.

Michał Szpak podkreślił, że występ jego podopiecznych nie był tak dobry, jak na próbach.

"Myślę, że ten stres, który generuje jednak ten wykon, ta publiczność, dał się wam we znaki. Jestem z was ogromnie dumny, bo nikt z was nie ustępował" - ocenił trener, który do nokautu zabrał Kubę Adamusa.

Największe rozczarowanie wśród internautów wywołał fakt, że żaden z trenerów nie zdecydował się na kradzież Pauliny Tarasińskiej.

"Ta bitwa przejdzie do historii", "Oboje powinni przejść", "Czemu nikt nie skradł dziewczyny? Była fenomenalna!", "Wielki niesmak. Najbardziej niedoceniony głos ostatnich edycji. Taraska, rób swoje! Byłaś i jesteś znakomita!", "Oboje byli wybitni. Kuba momentami brzmiał jak George Michael. Szkoda, że Taraski nikt nie skradł", "Nie rozumiem tego" - komentowali na profilach "The Voice of Poland" w mediach społecznościowych.

Po odpadnięciu z programu głos zabrała także Paulina "Taraska" Tarasińska.

"Bitwy za nami. Nie było miękkiego lądowania, był za to piękny duet i będę z nas już zawsze bardzo dumna. Bardzo wam dziękuję za wszystkie wiadomości i komentarze. To dużo dla mnie znaczy" - napisała wokalistka.

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Wokalistka z Końskich od dziecka wiedziała, że chce być na scenie. Zaczynała od występów w przedszkolu, później śpiewała w chórze i przez wiele lat uczyła się gry na flecie poprzecznym.

Po studiach przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zaczęła śpiewać w różnych projektach i uczyć wokalu. Dziś utrzymuje się z muzyki, występuje z profesjonalnym zespołem coverowym The Customs oraz pracuje nad autorskim materiałem. Razem ze swoim chłopakiem, perkusistą, rozwija również nowy projekt muzyczny.