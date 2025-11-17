Za nami ćwierćfinały 16. edycji "The Voice of Poland". W rozgrywce o końcowe zwycięstwo pozostało już tylko 10 uczestników - po dwóch z drużyny każdego trenera (Michał Szpak, Kuba Badach, Margaret, Tomson i Baron oraz dodatkowa trenerka Anna Karwan).

Dość niespodziewanie do dalszego etapu Margaret nie zabrała Magdaleny Chołuj (w ćwierćfinale zaśpiewała "Where Is My Husband!" z repertuaru Raye).

"Wiem, że będzie jutro afera. Ale jeszcze jedną rzecz zrozumiałam, i to już na etapie nokautów. Tu się skończył konkurs wokalny - przeszliśmy do kolejnego poziomu tej gry i jest nowa plansza. My szukamy artysty" - mówiła Margaret w programie, stawiając na Filipa Mettlera ("Kiedy powiem sobie dość" grupy O.N.A.) i Jaśka Piwowarczyka ("Beautiful Things" Bensona Boone'a).

"The Voice of Poland": Magdalena Chołuj zabrała głos

Z decyzją Margaret nie mogło pogodzić się wielu widzów i internautów, którzy już na etapie Przesłuchań w ciemno widzieli Magdę Chołuj w gronie finalistów.

"DZIĘKUJĘ! Coś się kończy, coś się zaczyna ale wiedzcie, że moja rakieta wystrzeli w kosmos ze zdwojoną siłą. @jasiek.piwoo i @filip_mettler KOCHAM WAS W CHOŁUJ! @margaret_official dziękuję Ci za WSZYSTKO #teammaggie i NA NICH" - napisała uczestniczka na Instagramie.

"Większe podsumowanie zrobię jak emocje już opadną. Dziękuję, że byliście ze mną" - dodała wokalistka.

Jeszcze przed emisją sobotniego odcinka Magda Chołuj rozmawiała z Plejadą. Zdradziła, jak wygląda praca za kulisami.

"Przede wszystkim tutaj nie ma takiej stricte rywalizacji - we wszystkich drużynach nie ma rywalizacji, tylko przede wszystkim jest [wzajemna] pomoc. Jak wiemy, że mamy problem z jakąś piosenką, to potrafimy wszyscy razem siedzieć w pokoju i doradzać sobie, co ewentualnie możemy zrobić, pozmieniać, żeby lepiej to zaśpiewać" - ujawniła.

Magdalena Chołuj jako 19-latka próbowała swoich sił w "Must Be The Music"!

Magdalena Chołuj to wokalistka, która od lat bierze udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i festiwalach w całej Polsce. Na co dzień uczy śpiewu także innych aspirujących solistów. Jej występ w "The Voice of Poland" nie był pierwszą przygodą z telewizyjnym talent-show. Dziewięć lat temu próbowała swoich sił w programie Polsatu "Must Be The Music".

Magdalena miała wówczas 19 lat i w ramach przesłuchań zaśpiewała utwór "Powiedz stary, gdzieś ty był" z dorobku Czerwonych Gitar, czym zaskoczyła jury. Eksperci przyznali, że klasyczny repertuar w wykonaniu tak młodej uczestniczki był dla nich szokiem. Elżbieta Zapendowska oraz Kora zagłosowały na "nie", a Adam Sztaba i Tymon Tymański na "tak".

"The Voice of Poland" - lista półfinalistów:

Drużyna Kuby Badacha: Łukasz Reks, Michael Bohm

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz

Drużyna Barona i Tomsona: Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło

Drużyna Anny Karwan: Żaneta Chełminiak, Mateusz Włodarczyk.

