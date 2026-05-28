"19 maja 2026 roku, w wieku zaledwie 21 lat, odszedł nasz przyjaciel i członek rodziny 'The Voice' Olaf Kwiatkowski. Runner, asystent produkcji i najszczerszy uśmiech naszej ekipy. Syn naszej drogiej przyjaciółki Ewy. Chłopak, którego większość z nas znała od dziecka" - czytamy na Facebooku i Instagramie programu "The Voice of Poland".

Nie żyje 21-letni Olaf Kwiatkowski, który pracował przy produkcji show TVP

Wpis pożegnalny odbił się szerokim echem w sieci i skomentowało go wiele gwiazd związanych z programem czy stacją TVP, które zapewne miały okazję poznać Olafa. "Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny Olafa" - napisał Baron. "Oh... wyrazy współczucia dla rodziny" - dodała Margaret. Cleo, Jan Dąbrowski, Maciej Musiał i Natalia Nykiel zamieścili z kolei w komentarzach emotki złamanego serca.

Ekipa "The Voice of Poland żegna chłopaka i informuje o pogrzebie

"Nie znajdujemy słów, aby wyrazić ogrom żalu i poczucia niesprawiedliwości" - czytamy w dalszej części wpisu. Ekipa firmy Rochstar i pracownicy Telewizji Polskiej złożyli także kondolencje mamie Olafa oraz całej jego rodzinie i najbliższym. "Pozostajemy zdezorientowani i bezbronni wobec rozmiaru tej tragedii" - podsumowano.

W komunikacie pojawiła się także informacja na temat zaplanowanego pogrzebu 21-latka. Uroczystości mają odbyć się 29 maja o godz. 12:00 w Kościele pw. Chrystusa Króla w Szczytnie.

