We wrześniu Natasza Urbańska zdradziła, że zmaga się z chorobą nowotworową. Zaznaczyła, że jej obecny stan zdrowia nie pozwala na blisko 3-godzinne występy, dlatego odwołała zaplanowane koncerty z okazji 30-lecia pracy artystycznej.

Teraz TVP oficjalnie ogłosiła, że wokalistka pojawi się gościnnie w sobotnim odcinku "The Voice of Poland" z występem musicalowym łączącym śpiew, taniec i aktorstwo.

Natasza Urbańska w "The Voice of Poland": Ogromne wzruszenie

"To wspaniałe móc znów znaleźć się w miejscu, w którym muzyka jest najważniejsza, ale tym razem stanąć po drugiej stronie i dać publiczności trochę magii, emocji i dobrej zabawy" - zapowiada Natasza.

Dodajmy, że Urbańska była trenerką w 7. i 8. edycji "The Voice Kids", czyli wersji z młodymi uczestnikami. Za pierwszym razem doprowadziła do zwycięstwa Michell Siwek. W 2024 r. w programie zastąpił ją Tribbs.

"Ten powrót to dla mnie ogromne wzruszenie. Mam z tym programem piękne wspomnienia, bo miałam okazję być częścią niego jako trenerka, towarzyszyć uczestnikom w ich muzycznej drodze i dzielić się doświadczeniem" - opowiada teraz Urbańska, która po rozstaniu z "The Voice Kids" nie kryła żalu wobec TVP, dodając wprost, że nie była to jej decyzja.

W sobotnim ćwierćfinale "The Voice of Poland" zaśpiewają największe przeboje musicalowe. Do półfinału awansuje po dwóch uczestników każdego trenera.