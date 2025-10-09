W minioną sobotę widzowie TVP mieli okazję obejrzeć ostatnie z Przesłuchań w Ciemno do 16. edycji "The Voice of Poland". Brawurowe wykonania uczestników z każdym odcinkiem coraz bardziej zachwycały widzów i wywoływały koleżeńskie przepychanki między trenerami. W tym sezonie poczynania wokalistów oceniają: Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach oraz powracająca do formatu po sześciu latach Margaret.

W najnowszej edycji na widzów czekała także spora niespodzianka - pojawiła się jeszcze jedna trenerka! Została nią Ania Karwan, która w 7. edycji "The Voice of Poland" zajęła trzecie miejsce. W trakcie Przesłuchań w Ciemno dodatkowa trenerka wybierała uczestników, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli głównej sceny. Z jej pomocą niektórzy z nich mają szansę na powrót i wygraną w show TVP.

Ania Karwan pojawia się w dostępnym w sieci (TVP VOD) nowym formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", który realizowany jest równocześnie z telewizyjną odsłoną.

Wielkie zmiany w "The Voice of Poland" na etapie Bitew! Prowadzący ogłosili

Na ten moment trenerzy mają w swoich drużynach po 12 wokalistów, którzy szykują się do etapu Bitew. Tradycyjnie, wystąpią w nim w duetach. Twórcy zadbali jednak o kilka kluczowych zmian. Już w najbliższą sobotę, o godzinie 20:30, widzowie TVP przekonają się, że program może dostarczyć jeszcze większej dawki emocji.

Decyzje Margaret, Michała Szpaka, Tomsona i Barona oraz Kuby Badacha będą mogły teraz jeszcze więcej namieszać. Okazuje się bowiem, że z każdej z Bitew będą mogli wyłonić więcej niż jednego zwycięzcę. "Do tej pory w tym etapie każdy z trenerów mógł wybrać tylko jednego zwycięzcę każdej bitwy. A tym razem możliwości są aż trzy: może wybrać jednego zwycięzcę bitwy, może do kolejnego etapu zabrać ze sobą cały duet, albo uwaga, nie wybrać nikogo!" - zapowiadają prowadzący Paulina Chylewska i Maciej Musiał.

Wielkie zmiany w kolejnym etapie "The Voice of Poland"! Tego jeszcze nie było TVP

Ania Karwan kompletuje własną drużynę. Pozostali trenerzy po Bitwach zostaną z siedmioma uczestnikami

Co więcej, w każdym odcinku Bitew Ania Karwan wybierze jedną osobę, która decyzją pozostałych trenerów została odrzucona. Dodatkowa trenerka zabierze takiego uczestnika do własnej drużyny w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". Da mu tym samym szansę na dalszą walkę o spełnienie muzycznych marzeń i główną nagrodę.

W trakcie Bitew tradycyjnie Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kuba Badach mają możliwość tzw. "kradzieży" uczestników. Tego typu zagrania miały już miejsce w poprzednich edycjach. Każdy z trenerów może bowiem zabrać do Nokautu siedmioro wokalistów - sześciu wyłonionych ze swojej drużyny oraz jednego skradzionego podczas Bitew.