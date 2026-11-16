Michał Szpak dał się poznać szerszej publiczności jako uczestnik "X-Factor". W talent show TVN-u zachwycił jurorów już na castingach - brawurowo wykonując "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Następnie dotarł aż do finału, gdzie zajął drugie miejsce, a po programie rozwinął solową karierę. Po latach udało mu się objąć posadę trenera w innym programie dla początkujących wokalistów - "The Voice of Poland".

Szpak dołączył do obsady talent show Telewizji Polskiej przy okazji ósmej edycji, zastępując wówczas w składzie Natalię Kukulską. Już pierwszy sezon przyniósł mu szczęście - debiutujący trener doprowadził do zwycięstwa swoją podopieczną Martę Gałuszewską.

Przygoda artysty z formatem trwała aż do 11. edycji, po której Michał Szpak zdecydował się wycofać. Publiczność tęskniła za jego charakterystycznym poczuciem humoru, ale też za emocjonalnością i zdecydowaniem. Po kilkuletniej przerwie wokalista wrócił do "The Voice of Poland", w 15. edycji znów poszukując najlepszych głosów do swojej drużyny. Od tamtej pory nieustannie szkoli swoich podopiecznych i nie opuszcza obrotowego, czerwonego fotela.

Michał Szpak wyznał, co musiałoby się stać, żeby znów odszedł z "The Voice of Poland"

W najnowszym wywiadzie dla Faktu Michał Szpak zdradził, co musiałoby się stać, aby ponownie rozważył decyzję o odejściu z "The Voice of Poland". Okazuje się, że 35-latek doskonale czuje się w roli trenera i ani myśli na razie rezygnować ze współpracy z TVP. Mimo wszystko ujawnił, że jest jedna rzecz, która skłoniłaby go do odsunięcia się od formatu.

"Jak dojdzie do sytuacji, w której poczuję się weteranem, to wtedy na pewno stwierdzę, że już nie będę mógł brać w tym udziału, bo jednak wydaje mi się, że utarte schematy nigdy nie są dobre" - powiedział w szczerej rozmowie.

"Dopóki ja siebie jeszcze jestem w stanie rozemocjonować i zaskoczyć, to to znaczy, że jeszcze działa" - skwitował Szpak. Fani "The Voice of Poland" mogą więc odetchnąć z ulgą - nic nie wskazuje na to, żeby w kolejnym sezonie wokalisty miało zabraknąć w składzie trenerskim.