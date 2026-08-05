W 17. edycji "The Voice of Poland" uczestników ponownie oceniać będą Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach. Nowym nazwiskiem w tym gronie będzie absolutna debiutantka w tej roli - Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Dla tej drugiej powrót do show TVP zakończył się po jednej edycji (była jeszcze w 10. edycji).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki etapu "Comeback Stage" po raz drugi wystąpi Anna Karwan.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret.

Michał Szpak kontra Kuba Badach w "The Voice of Poland". "Nie wybaczę mu"

W ostatnich trzech edycjach głośno było o rywalizacji pomiędzy Michałem Szpakiem a Kubą Badachem. Internauci szybko wychwycili często pokazywane przez TVP wzajemne uszczypliwości między trenerami. Szpak i Badach oficjalnie podkreślali, że prywatnie bardzo się lubią, a konwencja programu niejako "wymusza" na nich takie zachowania.

Wszystko wskazuje na to, że tak samo będzie w jesiennej odsłonie "The Voice of Poland" . Michał Szpak w "Pytaniu na śniadanie" podkreślił, że "nie wybaczy" Kubie Badachowi.

"Skandal to dopiero będzie! Mam nadzieję, że będziemy siedzieć daleko od siebie, bo inaczej jesteś skończony!" - zwrócił się do swojego kolegi z czerwonego fotela Szpak.

Już bardziej na poważnie trener podkreślił, że praca w programie wymaga od nich "ogromnego skupienia". Dodajmy, że Szpak dwukrotnie doprowadził swoich podopiecznych do końcowego zwycięstwa - w 2017 r. wygrała Marta Gałuszewska, a trzy lata później Krystian Ochman. Z kolei Kuba Badach ma na koncie jeden triumf w roli trenera - w 2020 r. wygrała Anna Iwanek.