Przypomnijmy, że 16. edycja "The Voice of Poland" przeszła już do etapu Live. Każdy z trenerów (Baron i Tomson, Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret) zabrał po trzech uczestników. Margaret, która jako trenerka wróciła do programu po sześciu latach, otworzyła się podczas nagrań na temat okresu pomiędzy jej uczestnictwem w telewizyjnym show. Artystka przyznała, że bardzo ciężko pracowała nad sobą w aspekcie osobistym oraz zawodowym, podkreślając, że dopiero teraz czuje się w tej roli wystarczająco kompetentna.

W międzyczasie piosenkarka podzieliła się z fanami dwiema płytami, które zredefiniowały jej muzyczną ścieżkę oraz sięgnęła po wsparcie psychologa.

Margaret otwarcie o pracy nad sobą

Margaret na planie "The Voice" zdradziła, że dzięki pracy z psychologiem, jest w stanie z większym spokojem, skupieniem i pewnością siebie funkcjonować na scenie.

"Słuchajcie, sprawdziłam to kombo - nauczyciel śpiewu i psycholog potrafią zdziałać cuda z twoim wokalem. Bo to jest połączone - technika z duszą" - przyznała.

Artystka opowiedziała o swojej ścieżce również poza kamerami show TVP: "Głos jest pierwotną manifestacją duszy. Śpiewanie to wyraz duszy poprzez technikę wokalną - dlatego w moim przypadku tak ważne było, żeby ten progres łączył się z umacnianiem siebie. U mnie 1:1 przekładało się to na moje występy - mimo trenowania głosu, kiedy przychodził stres i wątpliwości, to one przejmowały również mój głos, co było bardzo frustrujące. Mimo że w zaciszu domowych ćwiczeń moja forma wokalna rosła, kiedy wychodziłam na scenę, demony przejmowały moją głowę i już nic nie zostawało po moich ćwiczeniach".

Dziś, dzięki intensywnej pracy jest w stanie zupełnie inaczej wyrażać siebie: "Dopiero kiedy zadbałam, żeby mój głos nie tylko trenował, ale zaczął też wyrażać siebie, zaczął wypowiadać słowa, które dosłownie grzęzły mi w gardle, zniknęły infekcje gardła, sceniczna pewność siebie zaczęła rosnąć, a ćwiczenia wokalne nie były już tylko suchym śpiewaniem, lecz formą medytacji. U osób wysokoodczuwających - a zazwyczaj tym cechują się artyści - ten balans jest bardzo ważny".

