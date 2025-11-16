Marcin Spenner dał się poznać szerszej publiczności w 2012 roku, kiedy pojawił się w programie "X Factor". Dotarł tam do finału, w którym przegrał z Dawidem Podsiadłą.

W 2019 roku ukazał się jego album "Na czas", jednak karierę Spennera przerwała pandemia. "W 2019 r. wydałem album o przewrotnym tytule 'Na Czas', który niestety okazał się niewłaściwy, ponieważ zaraz potem przyszła pandemia i kolokwialnie mówiąc, zmiotło mnie z planszy" - mówił później.

Marcin Spenner o "The Voice of Poland": "To najwyższy poziom"

Teraz postanowił przypomnieć o sobie i spróbować sił w "The Voice of Poland", gdzie trafił do drużyny Tomsona i Barona. Ostatecznie pożegnał się z programem w ćwierćfinałach.

"Program rządzi się swoimi zasadami, do pewnych rzeczy trzeba się tutaj przyzwyczaić, natomiast jeśli chodzi o sam poziom produkcji i realizacji, to jest najwyższy poziom" - mówił w rozmowie z Plejadą.

"Na chłopaków zawsze można liczyć. Jesteśmy w drużynie żywiołu ognia i to czuć, także współpraca przebiega świetnie" - tak z kolei opisał współpracę z drużyną Afromental.

Przypomijmy, że do kolejnego etapu z teamu Tomsona i Barona przeszli Mateusz Jagiełło i Kinga Rutkowska.

Marcin Spenner w "The Voice of Poland". "Każdy zasługuje na drugą szansę" TVP