Szukanie kolejnego najlepszego głosu w Polsce trwa. W nowej edycji "The Voice of Poland" w fotelach jury zasiadają Tomson i Baron, Michał Szpak, Margaret i Kuba Badach. To właśnie ten skład trenerów poznał się na talencie i charyzmie Jaśka Piwowarczyka oraz Filip Mettler, którzy z klasą zakończyli pierwsze w tym sezonie show "Bitwy".

To koniec "Przesłuchań w ciemno". W "TVOP" nadszedł czas na "Bitwy"

W pierwszym odcinku "Bitew" na ringu wystąpili: Anna Janulek, Mateusz Jagiełło, Hanna Kuzimowicz, Karina Reske-Chojnacka, Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Lena Cichocka, Anna Kaniok, Michał Węgrzyn, Szymon Rybacki, Maciej Zieliński, Michael Böhm, Ola Januszewska i Karolina Szkiłądź.

Ostatnią, ósmą bitwą wieczoru, był występ Jana Piwowarczyka i Filipa Mettlera z drużyny Margaret, która do TVP wróciła po sześciu latach nieobecności. Duet wykonał utwór Bruno Marsa i Andersona .Paaka "Leave the Door Open", czym szybko wprawił jurorów w zachwyt. Internauci już wyrokują: "Murowany finał".

"I to był duet, na który czekałam. Petarda! Absolutnie doskonała robota Panowie. Iskry szły z parkietu. Jesteście już gotowi na tę scenę. I mega się cieszę, że idziecie dalej. Co więcej: jesteście głównymi kandydatami do Wielkiego Finału tej edycji. Gratulacje Panowie. Powodzenia w dalszych etapach", "Ciary, ciary, ciary!", "Brak mi słów", "Rozwalili scenę w TVP, klasa!", "To był występ jak mistrzostwo świata", "Nie no chłopaki wymiatacie" - komentują na Facebooku fani show.

Przypomnijmy, że w programie pojawiła się także Ania Karwan - wokalistka zadebiutowała jako uczestniczka w 7. edycji show, w której dotarła do finału, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Jako dodatkowa trenerka, na etapie "Przesłuchań", mogła wybrać 10 osób, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli - z jej pomocą mogą zawalczyć o powrót do programu i wygraną. W trakcie "Bitew" Ania Karwan poluje na uczestników, którzy odpadli z programu - ma również szansę ich uratować. Te zmagania można oglądać w sieci w nowym formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange".

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP