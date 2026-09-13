Kuba Gąsowski w "The Voice of Poland". Tak zareagowała Hanna Śleszyńska

17. edycja "The Voice of Poland" ruszyła 12 września. Uczestników oceniają ponownie Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach. U ich boku w roli trenerki zadebiutowała Edyta Bartosiewicz, która zastąpiła Margaret.

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Jak wypadł Kuba Gąsowski?

Jednym z uczestników Przesłuchań w ciemno był wokalista i aktor Kuba Gąsowski, którego telewizyjna publiczność może pamiętać z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (jesienią 2023 r. zajął ostatnie miejsce). 31-letni obecnie syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej zaśpiewał jazzowy utwór "What Now My Love", który rozsławił Frank Sinatra.

Przed kamerami TVP Kuba Gąsowski zdradził, że zniknął z show-biznesu z powodu poważnej choroby swojej babci (mamy Hanny Śleszyńskiej).

"Miała dwie ciężkie hospitalizacje. Na początku, jak trafiła do szpitala, mówili, że nie będzie żyć. Później jeden z lekarzy mówił, że nie będzie chodzić, dlatego rzuciłem wszystkie moje zawodowe rzeczy (...) i zaczęliśmy się rehabilitować. Babcia ma się coraz lepiej" - ujawnił.

"Babcia jest dla mnie bardzo ważna, bo praktycznie mnie wychowywała. Opiekowała się mną bardzo dużo, bo moi rodzice dużo pracowali. Oboje są aktorami, dużo występowali, wieczorami często ich nie było, bo grali w teatrach" - tłumaczył syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej.

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Kuba Gąsowski odwrócił trzy czerwone fotele, a na swojego trenera wybrał Kubę Badacha. "Gratulacje synku. Pięknie zaśpiewałeś. Jestem z ciebie dumna" - skomentowała Hanna Śleszyńska na profilu "The Voice of Poland" na Instagramie.