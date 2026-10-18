Po Przesłuchaniach w ciemno trenerzy "The Voice of Poland" skompletowali swoje drużyny. Każdy z nich zestawił pary, które zmierzą się w Bitwach. Za nami pierwsze rozstrzygnięcia.

Kuba Badach do jednego z pojedynków wystawił Kubę Gąsowskiego i Gosię Stępień, którzy zaśpiewali razem w przeboju "Wonderwall" grupy Oasis.

Po ich występie trenerzy wyżej ocenili Gosię Stępień, pamiętaną z programu "Idol" w Polsacie. To nie oznacza, że Kuba Badach był bezkrytyczny wobec swojej podopiecznej.

"Kuba, bardzo podoba mi się to, że uwagi, które miałem w trakcie naszej pracy potrafiłeś szybko przyswoić i wdrożyć. Ale mam wrażenie, że ta energia trochę cię pociągnęła za daleko, bo pogoniłeś z time'em. Gosiu, ciebie poprosiłem o jedną rzecz: podaj melodię w pierwszej zwrotce tak, jak została napisana. I 3 razy powiedziałaś, że 'tak, oczywiście', po czym odpalasz piosenkę i od razu lecisz w góry. I co ja mam wtedy myśleć pod kątem tego, że my mamy pracować dalej? (...) Jestem trochę rozczarowany, jestem w kropce" - komentował Kuba Badach.

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Kuba Gąsowski ukradziony przez Michała Szpaka w "The Voice of Poland"

"Bardzo się cieszę, że nastąpiła druga część tej piosenki, bo w pierwszej w ogóle nie mogłem zrozumieć waszej chemii. (...) Szukaliście siebie, szukaliście rytmu, szukaliście bicia serca. (...) Gosiu, za to, że zatrzymałaś czas w tym numerze szacunkiem do dźwięków - wybrałbym ciebie" - ocenił Tomson.

Kuba Badach do dalszego etapu zabrał Gosię Stępień, jednak Kuba Gąsowski został ukradziony przez Michała Szpaka. Uczestnik ostatecznie i tak pożegnał się z programem - chwilę później na gorącym krześle zastąpiła go Iga Posta, przegrana z bitwy z Alexem Opolskim (drużyna Edyty Bartosiewicz).

Starcie Gosi Stępień z Kubą Gąsowskim podzieliło również internautów, którzy mocno zaangażowali się w komentarzach. Niektórzy bronili występu syna Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej, inni uważali, że Kuba Badach postąpił słusznie, stawiając na wokalistkę.

"To jest dopiero początek, od tego się odbijamy. Do zobaczenia" - przekazał na Instagramie Kuba Gąsowski, dziękując widzom, trenerom (Kubie Badachowi i Michałowi Szpakowi) i Gosi Stępień, życząc jej powodzenia w dalszych etapach.

Kim jest Kuba Gąsowski?

Śpiewającego aktora telewizyjna publiczność może pamiętać z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (jesienią 2023 r. zajął ostatnie miejsce). 31-letni obecnie syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej zaśpiewał jazzowy utwór "What Now My Love", który rozsławił Frank Sinatra.

Przed kamerami TVP Kuba Gąsowski zdradził, że zniknął z show-biznesu z powodu poważnej choroby swojej babci (mamy Hanny Śleszyńskiej).

Podczas Przesłuchań w ciemno uczestnik odwrócił trzy czerwone fotele. "Gratulacje synku. Pięknie zaśpiewałeś. Jestem z ciebie dumna" - skomentowała Hanna Śleszyńska na profilu "The Voice of Poland" na Instagramie.