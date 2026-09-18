W najbliższych odcinkach "The Voice of Poland" rozmowa między trenerami przybrała niespodziewanie osobisty ton. Kuba Badach przypomniał Edycie Bartosiewicz nocną rozmowę sprzed lat, podczas której - jak zdradził - opowiadał jej o swoim życiu aż do piątej rano. Sama artystka nie kryła zaskoczenia.

Bartosiewicz chwali Badacha

Edyta Bartosiewicz debiutuje w tej edycji w roli trenerki, zajmując miejsce Margaret. W programie ocenia uczestników wspólnie z Kubą Badachem, Michałem Szpakiem oraz Tomsonem i Baronem.

W zapowiedzi kolejnych przesłuchań Bartosiewicz zwróciła się do Badacha z osobistym komplementem. Przyznała, że wcześniej znała przede wszystkim jego twórczość i wokalne możliwości, natomiast dzięki pracy na planie dostrzega również inną stronę kolegi z branży.

"Widzę, jak się zmieniasz w trakcie tych przesłuchań. Ja oczywiście znam repertuar Kuby i wiem, jak śpiewa - genialnie - ale nie znałam go jako człowieka. I poznaję cię tutaj. Rozmawialiśmy już i zdradziłeś mi kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego, opowiedziałeś o sobie i widzę, jak się otwierasz - to jest tak piękne, bo ja to obserwuję i mnie to wzrusza" - mówiła Edyta Bartosiewicz.

"Co to musiała być za impreza"

Badach odpowiedział żartem, nawiązując do ich dawnego spotkania w Chorzowie. Zasugerował, że intensywne zwierzenia sprzed lat mogłyby powrócić podczas programu.

"Trochę zaczynam się w tym momencie już bać i już bym się wycofywał, bo boję się, że powtórzy się historia z Chorzowa, gdzie ja się kiedyś tak przed tobą otwierałem... To było chyba do 5.00 rano na imprezie".

Bartosiewicz odpowiedziała śmiechem i dała do zrozumienia, że nie pamięta szczegółów tamtej nocy: "Przede mną? Wow, co to musiała być za impreza".