Kuba Badach uderza w Michała Szpaka. "Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić"

Alicja Rudnicka

Nagrania najnowszej odsłony programu ruszyły z początkiem sierpnia. W ciągu kilku dni trenerzy - Michał Szpak, Tomson i Baron, Kuba Badach oraz powracająca Margaret - ocenili niemal 100 uczestników, którzy zakwalifikowali się do show. Pierwsze muzyczne talenty widzowie zobaczą już w najbliższą sobotę.

Michał Szpak i Kuba Badach kłócą się o uczestników
Michał Szpak i Kuba Badach kłócą się o uczestnikówNatasza Młudzik, Arsen Petrovych, Krystian SzczęsnyTVP

Michał Szpak po zakończeniu nagrań podzielił się wrażeniami z pracy z uczestnikami i kolegami z fotela trenerskiego:

"W poprzedniej edycji dopiero się rozkręcaliśmy. W nowej walczymy o uczestników jeszcze bardziej dosadnie, z większą zaciętością i pomysłowością. Żeńska energia w postaci Margaret dodatkowo dodała pikanterii całości, bo jest ona kicią, która bardzo odważnie przepycha się między naszą męską energią, walcząc o tych, których chce mieć w swojej drużynie. Wielokrotnie podczas nagrań Przesłuchań w Ciemno zaskakiwałem i byłem zaskakiwany przez pozostałych trenerów i sam jestem ciekawy nowych odcinków, bo będzie naprawdę nieprzewidywalnie, czasem nawet ostro, ale wszystko w imię łowienia naprawdę utalentowanych głosów".

Trenerzy The Voice nie odpuszczają

Na oficjalnych profilach "The Voice of Poland" pojawiło się wideo, które doskonale pokazuje, jak zacięta jest rywalizacja między trenerami. Każdy z muzyków wykorzystuje wszystkie dostępne środki, by przekonać uczestników do swojej drużyny.

Kuba Badach przekonywał młodych wokalistów:

"Z tego, co widzisz, masz do wyboru, albo bałagan, dużo słów o niczym. Jeżeli chcesz słuchać przez następne etapy swojego życia o tym, jak twój oddech łączy się z vibrato, to możesz tam pójść. A jeżeli chcesz spokój, doświadczenie, opanowanie i umiejętną dystrybucję energetyczną, to zapraszam do siebie".

Nie zabrakło też humoru:

"Patrz, do Kuby przychodzi mnóstwo ludzi i żaden się nie wybił" - żartował Michał Szpak.

Kuba Badach w odpowiedzi skomentował:

"Nie obawiaj się narcyzmu, z tym się trzeba urodzić", wskazując na Szpaka.

Wokalista szybko odbił piłeczkę:

"Kto mnie zna, ten wie, że tak nie jest. Myślę, że tam pod przykrywką jest większy niż mój" - skwitował Michał Szpak, pokazując na Kubę Badacha.

Nowość w programie: The Voice Comeback Stage

Sezon 2025 przynosi również nowość - "The Voice Comeback Stage Powered by Orange". W tej części programu trenerka Ania Karwan stworzy swoją drużynę spośród uczestników, których nie wybrali pozostali trenerzy. Najnowsza edycja "The Voice of Poland" startuje już 6 września o 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

