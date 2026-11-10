Kuba Badach do trenerów "The Voice of Poland": W jej wieku skakaliście z dywanów na podłogę

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Już w środę w "The Voice of Poland" rozpoczyna się etap Nokaut, po którym w drużynie każdego trenera pozostanie już tylko czterech uczestników. Kuba Badach nie kryje zachwytów wobec 17-letniej Kingi Wylęgły.

Kuba Badach jako trener w programie The Voice of Poland, siedzący przy stole z mikrofonem na tle oświetlenia scenicznego.
Kuba Badach w programie "The Voice of Poland"KRYSTIAN SZCZESNYTVP

Za nami ostatnie bitwy w "The Voice of Poland" - w każdej z drużyn do etapu Nokaut przeszło siedmiu uczestników. Najbliższy odcinek programu TVP wyemituje już w środę 11 listopada (godz. 20:30).

"The Voice of Poland": Kuba Badach zachwycony Kingą Wylęgły

O awans rywalizować będzie m.in. Kinga Wylęgły z drużyny Kuby Badacha. 17-letnia wokalistka zaśpiewa wielki hit Toni Braxton - "Un-Break My Heart". Jej wykonanie spotkało się z uznaniem, ale nieco podzieliło trenerów.

"Ja od ciebie wymagam więcej" - mówi Michał Szpak. Innego zdania był Baron: "Uważam, że Kinga Wylęgły zostaje w programie i kropka" - podkreśla.

Zobacz również:

Paulina Tarasińska odpadła z "The Voice of Poland"
Voice Of Poland

Niespodziewanie odpadła z "The Voice of Poland", widzowie nie kryją rozczarowania. "Nie było miękkiego lądowania"

Michał Boroń
Michał Boroń

Największe uznanie dla młodej wokalistki wyraził jej trener, Kuba Badach. Zwrócił uwagę na jej wiek i wiedzę muzyczną, żartując przy tym z pozostałych trenerów.

"Jak wy mieliście 17 lat, to skakaliście z dywanu na podłogę" - śmiał się Kuba Badach. "Chyba mówisz o sobie, kicia" - odgryzał się Michał Szpak.

"Chciałbym wiedzieć tyle o śpiewaniu w wieku 17 lat... Ja chyba w wieku 50 lat nie wiem tyle o śpiewaniu, ile ty wiesz w wieku lat 17" - zwrócił się do uczestniczki jej trener.

Przypomnijmy, że w etapie Nokaut trenerzy wybiorą czterech wokalistów ze swojej siedmioosobowej drużyny, którzy wezmą udział w odcinkach na żywo. Uczestników oceniają Kuba Badach, Michał Szpak, Baron i Tomson (Afromental) oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz.

Kim jest Kinga Wylęgły?

Wokalistka z Kociewia na Pomorzu Gdańskim w 2024 r. pojawiła się na scenie siódmej edycji "The Voice Kids". Wtedy zaśpiewała utwór "Leave a Light On" Belindy Carlisle, jednak żaden z trenerów się nie odwrócił.

Kinga Wylęgły ma na koncie wiele sukcesów w różnych konkursach. Jej największym triumfem było Grand Prix Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, podczas którego w finale wystąpiła w duecie z Ralphem Kaminskim ("Kosmiczne energie").

"Od lat szczególną wagę przywiązuje do interpretacji i tekstu, traktując piosenkę przede wszystkim jako sposób przekazywania emocji. Rozwija również autorską twórczość - wydała dotąd trzy single i pracuje nad kolejnymi utworami. W 'The Voice of Poland' chce zaprezentować się jako bardziej dojrzała i świadoma wokalistka, która ma już za sobą pierwsze doświadczenia telewizyjne i własne wydawnictwa" - czytamy na oficjalnej stronie programu.

Za młodą wokalistkę kciuki trzyma Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko", która organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Przypomniała ona, że Kuba Badach - trener Kingi - w 2019 r. występował z finalistami festiwalu w Krakowie.

"The Voice of Poland": Kuba Badach zachwycony Kingą WylęgłyTVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze