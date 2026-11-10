Za nami ostatnie bitwy w "The Voice of Poland" - w każdej z drużyn do etapu Nokaut przeszło siedmiu uczestników. Najbliższy odcinek programu TVP wyemituje już w środę 11 listopada (godz. 20:30).

"The Voice of Poland": Kuba Badach zachwycony Kingą Wylęgły

O awans rywalizować będzie m.in. Kinga Wylęgły z drużyny Kuby Badacha. 17-letnia wokalistka zaśpiewa wielki hit Toni Braxton - "Un-Break My Heart". Jej wykonanie spotkało się z uznaniem, ale nieco podzieliło trenerów.

"Ja od ciebie wymagam więcej" - mówi Michał Szpak. Innego zdania był Baron: "Uważam, że Kinga Wylęgły zostaje w programie i kropka" - podkreśla.

Największe uznanie dla młodej wokalistki wyraził jej trener, Kuba Badach. Zwrócił uwagę na jej wiek i wiedzę muzyczną, żartując przy tym z pozostałych trenerów.

"Jak wy mieliście 17 lat, to skakaliście z dywanu na podłogę" - śmiał się Kuba Badach. "Chyba mówisz o sobie, kicia" - odgryzał się Michał Szpak.

"Chciałbym wiedzieć tyle o śpiewaniu w wieku 17 lat... Ja chyba w wieku 50 lat nie wiem tyle o śpiewaniu, ile ty wiesz w wieku lat 17" - zwrócił się do uczestniczki jej trener.

Przypomnijmy, że w etapie Nokaut trenerzy wybiorą czterech wokalistów ze swojej siedmioosobowej drużyny, którzy wezmą udział w odcinkach na żywo. Uczestników oceniają Kuba Badach, Michał Szpak, Baron i Tomson (Afromental) oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz.

Kim jest Kinga Wylęgły?

Wokalistka z Kociewia na Pomorzu Gdańskim w 2024 r. pojawiła się na scenie siódmej edycji "The Voice Kids". Wtedy zaśpiewała utwór "Leave a Light On" Belindy Carlisle, jednak żaden z trenerów się nie odwrócił.

Kinga Wylęgły ma na koncie wiele sukcesów w różnych konkursach. Jej największym triumfem było Grand Prix Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, podczas którego w finale wystąpiła w duecie z Ralphem Kaminskim ("Kosmiczne energie").

"Od lat szczególną wagę przywiązuje do interpretacji i tekstu, traktując piosenkę przede wszystkim jako sposób przekazywania emocji. Rozwija również autorską twórczość - wydała dotąd trzy single i pracuje nad kolejnymi utworami. W 'The Voice of Poland' chce zaprezentować się jako bardziej dojrzała i świadoma wokalistka, która ma już za sobą pierwsze doświadczenia telewizyjne i własne wydawnictwa" - czytamy na oficjalnej stronie programu.

Za młodą wokalistkę kciuki trzyma Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko", która organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Przypomniała ona, że Kuba Badach - trener Kingi - w 2019 r. występował z finalistami festiwalu w Krakowie.