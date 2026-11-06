W pierwszym odcinku obecnej edycji "The Voice Of Poland" przed trenerami zaprezentował się Jarek Weber w przeboju "Drive" grupy Cars. Wystarczyło kilka sekund, by swoje czerwone fotele odwrócili kolejno Michał Szpak, Edyta Bartosiewicz oraz Baron z Tomsonem. W ich ślady po chwili ruszył także Kuba Badach.

"Masz prawdę, jesteś absolutnie autentyczną osobą. Ja sobie założyłam, że będę szukała ludzi wiarygodnych, prawdziwych. Masz piękny głos, przepiękną wrażliwość, masz dobrą energię, jesteś chyba dobrym człowiekiem i zapraszam cię do mojego teamu" - zwróciła się po "Przesłuchaniach w ciemno" do wokalisty Edyta Bartosiewicz. Weber zdecydował się kontynuować udział w programie właśnie pod jej skrzydłami.

Koniec "Bitew" w "The Voice Of Poland". Kuba Badach nie szczędził pochwał

W etapie "Bitew" Edyta Bartosiewicz dobrała Jarka Webera w parę z Klarą Chyczewską. Uczestnicy zmierzyli się z utworem "The Boys of Summer" z repertuaru Dona Henleya. Ich energetyczne wykonanie spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności i trenerów.

Kuba Badach nie szczędził pochwał obojgu uczestnikom, szczególnie doceniając występ Klary. Wykonanie duetu szybko wbiło go w fotel.

"Klara, wspaniale, pięknie sobie radziłaś w tym utworze. Pięknie. To było rasowe, precyzyjne" - mówił. Chwilę później zwrócił się do Jarka Webera.

"Po prostu Weber mnie zmiażdżył dzisiaj, zmiażdżył. Człowieku, natychmiast płyta, natychmiast dobre numery!" - komentował.

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Badach podkreślił również, że Weber znajduje się w momencie, w którym jego umiejętności wokalne spotykają się z możliwościami ich pełnego wykorzystania. "Człowieku, ja jestem pozamiatany. Jestem pod takim wrażeniem, że musiałem to z siebie wydusić" - podsumował trener.

O tym, jak Edyta Bartosiewicz oceni występ swoich podopiecznych i kto awansuje do kolejnego etapu programu, widzowie przekonają się już w najbliższą sobotę. Ostatnie "Bitwy" 17. edycji "The Voice of Poland" o godz. 20:30 w TVP2!

Kim jest Jarek Weber? Zwyciężył już jeden program, a potem nagle zniknął

Pochodzący z Bydgoszczy Jarek Weber dał się poznać szerokiej publiczności najpierw w "Szansie na sukces" (nie przeszedł dalej), a potem w "Drodze do gwiazd" (2001). W tym programie TVN-u zwyciężył, zdobywając kontrakt płytowy. Jego efektem był debiutancki album "Jarek Weber" (2002), który pokrył się złotem.

W latach 2005-2009 był jednym z solistów teleturnieju "Jaka to melodia?". Śpiewał również w orkiestrze przygrywającej uczestnikom programu "Taniec z gwiazdami".

Po 2009 roku zniknął ze sceny, niemal całkowicie ograniczając działalność muzyczną. Po latach przypomniał o sobie, biorąc udział w trasie koncertowej w hołdzie Krzysztofowi Krawczykowi (2022). Nagrał też partie wokalne do dwóch premierowych piosenek zmarłego artysty - "Pokochać świat" i "Cierpliwie żyj, aby żyć", które zostały umieszczone na składance "Po prostu Krawczyk. Antologia przebojów".

Jarek Weber w rozmowie z Interią przy okazji premiery swojej jedynej płyty jako pierwszych idoli muzycznych wymieniał takich wykonawców, jak m.in. Michael Jackson, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Doors, Dżem i Sting.

"Ostatnio przekonuję się do jazzowych kompozycji. Słucham dużo Pata Metheny'ego, wielu gitarzystów, takich jak np. John Scofield. Zafascynowałem się ostatnio zespołem Dave Matthews Band" - wyznał.