Trwają przesłuchania w ciemno do najnowszej edycji "The Voice of Poland". W obrotowych fotelach zasiadają: debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret), Kuba Badach, Michał Szpak oraz duet Tomson i Baron. Trenerzy od kilku tygodni kompletują swoje drużyny i próbują odnaleźć kolejnego wokalistę zasługującego na tytuł "najlepszego głosu w Polsce". W roli dodatkowej trenerki internetowego formatu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz kolejny występuje Anna Karwan.

Jedną z uczestniczek sobotniego odcinka była Julia Szarek - wokalistka, którą widzowie TVP poznali przy okazji poprzedniej edycji. Wówczas nie występowała ona przed trenerami, lecz wspierała za kulisami swojego przyjaciela, Jaśka Piwowarczyka. Po jego zwycięstwie sama dała się namówić na udział w talent-show. Początkowo nieprzekonana do tego pomysłu Julia spróbowała swoich sił na telewizyjnej scenie, a Jasiek postanowił się odwdzięczyć i również trzymał kciuki za koleżankę za kulisami.

Na przesłuchaniu w ciemno zaśpiewała przebój Goo Goo Dolls. Kto się odwrócił?

Na przesłuchania w ciemno Julia wybrała piosenkę "Iris" z repertuaru Goo Goo Dolls. Jej brawurowe wykonanie zachwyciło nie tylko publiczność w studiu, lecz także trenerów, którzy, jeden za drugim, odwrócili wszystkie fotele. Ostatecznie uczestniczka wybrała drużynę Kuby Badacha.

"Julia zachwyciła trenerów tak mocno, że odwróciły się aż cztery fotele! Jej wykonanie 'Iris' było pełne emocji, siły i niezwykłej wokalnej dojrzałości" - napisali twórcy programu na Facebooku, tuż po zakończeniu ostatniego odcinka.

Widzowie kibicują Julii Szarek i zachwycili się jej występem. "Diament na koniec odcinka"

Wpis z wizerunkiem Julii Szarek zrobił furorę na profilu "The Voice of Poland", gromadząc ponad setkę komentarzy. W nich pojawiła się masa ciepłych słów, kierowanych do uczestniczki, której głos - jak się okazuje - przypadł do gustu także internautom. "Juleczko, gratulacje! Powodzenia życzę", "Wreszcie - diament na koniec odcinka", "Kapitalna! Świetny głos, super dziewczyna", "Najlepszy występ tego wieczoru. Uwielbiam ten kawałek, słucham go niemal codziennie. To utwór mojej młodości. Teraz usłyszałam go w nowym wydaniu i to było piękne. Dziękuję i gratuluję", "Ale moc w tej drobince!", "Najlepszy wykon wieczoru", "Ogromny talent", "Genialny występ i cudowny głos" - czytamy.

Kim jest Julia Szarek? Odwróciła cztery fotele w "The Voice of Poland", a muzyką zajmuje się od najmłodszych lat!

Muzyczna droga Julii Szarek rozpoczęła się w Rożnowie, skąd pochodzi. To tam, jako dorastająca dziewczynka, stawiała pierwsze kroki na scenie, w ramach lokalnych wydarzeń i koncertów. Później zamieszkała w Nowym Sączu, a w liceum, do którego uczęszczała odnosiła sukcesy m.in. na Festiwalu Form Kabaretowych FAFIK. Następnie ukończyła szkołę muzyczną drugiego stopnia, ćwicząc grę na skrzypcach oraz nieustannie trenując swój wokal. Była także członkinią niezależnej młodzieżowej orkiestry oraz chóru.

W 2020 r. Julia wydała swój debiutancki, autorski utwór - "Utopia". Sama napisała do niego tekst oraz muzykę. Później ukazał się jeszcze kawałek "morze (szumszumiszum)", a do 2025 r. artystka miała na swoim koncie trzy solowe single. Od 2022 r. jest także częścią projektu Hulajdusza, łączącego folk, jazz i elektronikę. Co ciekawe, członkiem kolektywu jest także wspomniany wcześniej Jasiek Piwowarczyk.

Julia w przeszłości rozwijała swój warsztat pod okiem takich muzyków i pedagogów, jak Monika Urlik czy Adam Sztaba. Teraz sama pracuje jako trenerka śpiewu i gry na pianinie, przekazując nabytą wiedzę kolejnym pokoleniom.