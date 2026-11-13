"Jak nie oknem to kominem". Kto awansuje do półfinału "The Voice of Poland"?

W 17. edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniają Kuba Badach, Michał Szpak, Baron i Tomson (Afromental) oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz. W internetowym programie "Comeback Stage" dodatkowa trenerka Ania Karwan zbiera swoją drużynę z uczestników, których odrzucili pozostali opiekunowie.

Po środowym Nokaucie do sobotniego odcinka trenerzy zabrali po czterech uczestników. Znamy już nazwisko pierwszego półfinalisty programu - został nim Axel Feige, którego zaprosiła właśnie Ania Karwan.

"The Voice of Poland": Kto awansuje do półfinału?

To ona wybrała cztery wokalistki spośród uczestników, którzy odpadli w Nokaucie. O jedno miejsce w półfinale teraz rywalizują Ula Kozielska (była w drużynie Tomsona i Barona), Pola Deptuła (drużyna Michała Szpaka), Julia Szarek (drużyna Kuby Badacha) i Kamila Kiecoń (drużyna Edyty Bartosiewicz).

Zwyciężczynię wybiorą internauci, którzy głosują w aplikacji TVP VOD do końca trwania sobotniego odcinka live (te cztery wokalistki zaśpiewają wówczas na scenie).

"Jak nie oknem to kominem! Kochani walczymy do końca! Teraz wszystko w Waszych rękach!" - apeluje do fanów Ula Kozielska. Każda z uczestniczek na swoich profilach umieściła wezwanie do głosowania.

Internauci dość zgodnie stwierdzili, że Ania Karwan zebrała znakomitą drużynę.

"I jaki trudny wybór, wszystkie świetne!!!! Wszystkie zasługują na finał!!!!", "Jak tu zagłosować, skoro wszystkie na tym samym poziomie. Głosując na jedną, skrzywdzę trzy", "Czemu Ania nie może mieć czwórki finalistów? Za rok zmieńcie zasady", "Wychodzi na to, że Ania Karwan ma najlepszą drużynę", "Nie patrzcie na program, wy już wygrałyście! Czas założyć band" - czytamy w komentarzach.