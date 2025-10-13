Przypomnijmy, że Michał Szpak po występie Michała Węgrzyna i Szymona Rybackiego na ringu nie wybrał żadnego z nich do dalszego etapu show. Duet wykonał utwór "Napad" Mroza, czym nie przekonał do siebie swojego trenera. "Nie jesteście jeszcze gotowi. To było trochę jak występ karaoke. Wróćcie do programu wtedy, gdy będziecie gotowi" - powiedział ze sceny Szpak, odprawiając swoich dwóch uczniów do domu. W studiu nagle zapadła grobowa cisza, a inni trenerzy nie mogli uwierzyć, że pierwszy raz w historii programu nikt z duetu nie został wybrany.

Decyzja Michała Szpaka w "The Voice of Poland". "To nie zabawa a poważny zawód i pasja"

"Bitwy" w "TVOP" nie bez przyczyny są nazywane przez fanów programu najbardziej ekscytującym etapem. W nowej edycji show w fotelach jury zasiadają Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach i Margaret, która która do TVP wróciła po sześciu latach nieobecności.

W pierwszym odcinku "Bitew" na ringu wystąpili: Anna Janulek, Mateusz Jagiełło, Hanna Kuzimowicz, Karina Reske-Chojnacka, Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Lena Cichocka, Anna Kaniok, Maciej Zieliński, Michael Böhm, Ola Januszewska, Karolina Szkiłądź oraz Michał Węgrzyn i Szymon Rybacki, którzy, jako podopieczni Szpaka, stanęli ze sobą w szranki na ringu.

Michał Szpak zdecydował, iż do kolejnego etapu nie wybiera nikogo - ani Michała Węgrzyna, ani Szymona Rybackiego. Stwierdził, iż wokaliści nie są jeszcze gotowi, zaś ich występ nazwał "śpiewaniem karaoke". Decyzja trenera wywołała burzę w sieci, a teraz juror zabrał głos w mediach społecznościowych.

"Czy wybory są łatwe ? Nie. Jesteśmy odpowiedzialni za emocje drugiego człowieka i absolutnie nie można się bawić takim stanem umysłu. I choć wybory okazują się trudne i brutalne, to czasami bywają jedynymi słusznymi, by uświadomić sobie, że świat, do którego aspirujemy, to nie zabawa a poważny zawód i pasja, która może wiele nauczyć i dać tak samo dużo szczęścia co wewnętrznych pułapek" - oświadczył Michał Szpak w swoich social mediach, a nie zabrakło internautów, którzy zgodzili się z jego wyborem, albo raczej jego brakiem.

"Ja się zgadzam z tym werdyktem. Niestety słabo śpiewali wg mnie, a piosenkę bardzo lubię", "Ciary zażenowania chyba... Zgadzam się z każdym słowem Michała i moim zdaniem pokazał tu chłopak klasę i był autentyczny. Chłopaki nie dowieźli kompletnie i szkoda było miejsc, bo ktoś bardziej zdeterminowany by skorzystał", "Nie podobał mi się ten występ. Też bym nikogo nie wybrała na miejscu Michała", "Bardzo dobra decyzja Michała. Słabo zaśpiewane, nie na ten poziom", "Fajne głosy, niech ćwiczą i wracają" - komentują na Facebooku internauci.

