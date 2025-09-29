TVP pokazuje na swojej antenie program "The Voice of Poland" od 2011 r. Jesienią 2024 r. mogliśmy zobaczyć 15. edycję, w której uczestników oceniali Baron i Tomson z Afromental, Lanberry, wracający do show Michał Szpak i debiutujący w tej roli Kuba Badach. W rozpoczętej na początku września nowej odsłonie miejsce Lanberry zajęła wracająca do programu Margaret, trenerka "The Voice of Poland" w 10. edycji (jesień 2019 r.).

W celu uatrakcyjnienia show wprowadzono etap nazwany Comeback Stage - weźmie w nim udział 10 osób, które zostaną wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Trafiają one pod skrzydła dodatkowego, piątego trenera - to stanowisko objęła Anna Karwan, która w siódmej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ścisłego finału (ostatecznie zajęła trzecie miejsce).

Gorące krzesła w "The Voice of Poland". Decyzje Anny Karwan budzą ogromne emocje

W pierwszym etapie Comeback Stage uczestnicy są łączeni w pary - najlepsi wybrani przez dodatkowego trenera zasiądą na trzech tzw. gorących krzesłach. Pierwszych trzech automatycznie zajmie te miejsca, a kolejnych dwóch będzie mogło tam zasiąść tylko w przypadku, gdy Anna Karwan zadecyduje o zostawieniu danego uczestnika w programie.

Po ostatnim odcinku z show odpadł siedzący już na gorącym krześle Rafał Wawrzeń. Jego miejsce zajęła Kornelia Markuszewska (zaśpiewała "Espresso" Sabriny Carpenter), na którą Anna Karwan postawiła kosztem Leny Portasz ("Diament" Zalii). Te decyzje wywołały burzę komentarzy wśród internautów.

"Wszystkie decyzje Ani jak na razie porażka. Któryś raz z rzędu wybiera tak że oczy aż przecieram", "Co tu się wydarzyło?", "Dramat, aż uszy bolały" - czytamy na oficjalnym profilu programu na Facebooku.

Kim jest Kornelia Markuszewska?

Od czwartego roku życia trenowała taniec i cheerleading, zdobywając m.in. 2. miejsce na Mistrzostwach Polski, ale to śpiew stał się jej prawdziwą pasją. Na scenie łączy energię, ruch i emocje - występuje w grupie wokalno-tanecznej Adastra oraz w studiu artystycznym Szalona i Szalone Małolaty, a na festiwalach zdobywa nagrody solistyczne.

Jako 12-latka pojawiła się w programie "The Voice Kids", w drużynie Tomsona i Barona docierając do etapu sing off.

"The Voice of Poland" - zasady Comeback Stage

Do Etapu 2 Comeback Stage przejdzie łącznie trzech uczestników, którzy w parach zmierzą się z trójką wybraną spośród wokalistów, którzy odpadli w Bitwach. Spośród trzech zwycięzców dodatkowo trener wybierze tylko jedną osobę zakwalifikowaną do występu na żywo.

Drugiego uczestnika do ekipy Anny Karwan wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym spośród czterech wyeliminowanych wcześniej w Nokaucie. W sumie w półfinałowym odcinku na żywo Anna Karwan będzie miała pod swoją opieką dwójkę wokalistów, tak samo jak każdy z pozostałych trenerów.

Tym samym o nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

