Edyta Bartosiewicz w "The Voice of Poland" nie kryła wzruszenia. "To było coś niesamowitego"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Po przerwie spowodowanej Eurowizją Junior w najbliższą sobotę na antenę powróci "The Voice of Poland". W jednej z bitew uczestniczki sięgną po przebój nowej trenerki, Edyty Bartosiewicz.

Edyta Bartosiewicz siedzi w fotelu trenerskim programu The Voice of Poland, ubrana w białą koszulę i ciemną marynarkę.
Edyta Bartosiewicz w "The Voice of Poland"TVP

Po zakończeniu etapu Przesłuchań w ciemno trenerzy "The Voice of Poland" skompletowali swoje drużyny. Teraz każdy z nich zestawił uczestników w pary, które kolejno zmierzą się w Bitwach.

Zgodnie z regulaminem po występie duetu trener wybiera jednego uczestnika, który przechodzi dalej. Inny opiekun może go uratować przed odpadnięciem, dokonując kradzieży. Taki "skradziony" uczestnik zajmuje miejsce na gorącym krześle, z którego może go zrzucić kolejny.

Przebój Edyty Bartosiewicz w "The Voice of Poland". "Ja miałam ciary"

Program powróci na antenę TVP w najbliższą sobotę po przerwie spowodowanej emisją Eurowizji Junior. W jednym z pojedynków w nadchodzącym odcinku Ania Gromala i Hania Pliszka z drużyny Barona i Tomsona zmierzą się w wielkim przeboju Edyty Bartosiewicz - "Jenny".

Zobacz również:

Trenerzy 17. edycji "The Voice of Poland"
Voice Of Poland

W najbliższą sobotę TVP nie wyemituje kolejnego odcinka "The Voice of Poland"! Co widzowie zobaczą w zamian?

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Nic więc dziwnego, że wszyscy czekali na reakcję autorki przeboju, która w obecnej edycji zadebiutowała w roli trenerki.

"Wow! Wow! Wow! Ale to było wow. Mówiąc szczerze, powiedziałam chłopakom, że nie słyszałam jeszcze nigdy dobrego wykonania, coveru, tego numeru. Więc podeszłam bardzo ostrożnie. Dziewczyny, to było coś niesamowitego. Ja miałam ciary. Jesteście niesamowite. Ja w ogóle nie wiem, którą miałabym wybrać. Każda z was odkryła swoją 'Jenny'" - oceniła Edyta Bartosiewicz.

Siedzący obok w czerwonym fotelu Michał Szpak od razu zwrócił uwagę na wzruszenie swojej koleżanki.

"Ja widziałem, jak po prostu Edycie zaszkliły się oczka i że ona to przeżywała razem z wami. Ja też bym chciał doczekać takiego momentu w swoim życiu" - dodał Szpak.

Dodajmy, że skład trenerski w "The Voice of Poland" uzupełniają Kuba Badach oraz Ania Karwan (jako dodatkowa trenerka, której podopieczni mierzą się w etapie "Comeback Stage").

Edyta Bartosiewicz miała ciary w "The Voice of Poland": To było coś niesamowitegoTVP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze