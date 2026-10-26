Po zakończeniu etapu Przesłuchań w ciemno trenerzy "The Voice of Poland" skompletowali swoje drużyny. Teraz każdy z nich zestawił uczestników w pary, które kolejno zmierzą się w Bitwach.

Zgodnie z regulaminem po występie duetu trener wybiera jednego uczestnika, który przechodzi dalej. Inny opiekun może go uratować przed odpadnięciem, dokonując kradzieży. Taki "skradziony" uczestnik zajmuje miejsce na gorącym krześle, z którego może go zrzucić kolejny.

Przebój Edyty Bartosiewicz w "The Voice of Poland". "Ja miałam ciary"

Program powróci na antenę TVP w najbliższą sobotę po przerwie spowodowanej emisją Eurowizji Junior. W jednym z pojedynków w nadchodzącym odcinku Ania Gromala i Hania Pliszka z drużyny Barona i Tomsona zmierzą się w wielkim przeboju Edyty Bartosiewicz - "Jenny".

Nic więc dziwnego, że wszyscy czekali na reakcję autorki przeboju, która w obecnej edycji zadebiutowała w roli trenerki.

"Wow! Wow! Wow! Ale to było wow. Mówiąc szczerze, powiedziałam chłopakom, że nie słyszałam jeszcze nigdy dobrego wykonania, coveru, tego numeru. Więc podeszłam bardzo ostrożnie. Dziewczyny, to było coś niesamowitego. Ja miałam ciary. Jesteście niesamowite. Ja w ogóle nie wiem, którą miałabym wybrać. Każda z was odkryła swoją 'Jenny'" - oceniła Edyta Bartosiewicz.

Siedzący obok w czerwonym fotelu Michał Szpak od razu zwrócił uwagę na wzruszenie swojej koleżanki.

"Ja widziałem, jak po prostu Edycie zaszkliły się oczka i że ona to przeżywała razem z wami. Ja też bym chciał doczekać takiego momentu w swoim życiu" - dodał Szpak.

Dodajmy, że skład trenerski w "The Voice of Poland" uzupełniają Kuba Badach oraz Ania Karwan (jako dodatkowa trenerka, której podopieczni mierzą się w etapie "Comeback Stage").