Edyta Bartosiewicz po debiucie w "The Voice of Poland". "Zgarnęłaś wielkie talenty"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Do udziału w roli trenerki w "The Voice of Poland" Edyta Bartosiewicz była zapraszana już od pierwszej edycji. Ostatecznie w czerwonym fotelu zadebiutowała dopiero teraz, w 17. odsłonie muzycznego show TVP. Jak wokalistkę ocenili widzowie?

Edyta Bartosiewicz, trenerka The Voice of Poland, na tle kolorowych świateł scenografii programu.
Edyta Bartosiewicz zadebiutowała jako trenerka w programie "The Voice of Poland"Galazka DariuszAKPA

W sobotę ruszyły pierwsze Przesłuchania w ciemno w 17. edycji "The Voice of Poland". Jako trenerzy uczestników ponownie oceniają Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Edyta Bartosiewicz zabrała głos

"Wczoraj zadebiutowałam w roli trenerki w 17. edycji 'The Voice of Poland'. Co za emocje! Czy macie już swoich faworytów?" - napisała w mediach społecznościowych Edyta Bartosiewicz w niedzielne południe.

Zobacz również:

Zosia Kosińska zachwyciła podczas Przesłuchań w ciemno w programie "The Voice of Poland"
Voice Of Poland

Widzowie "The Voice of Poland" płakali jak bobry. "Ona musi wygrać ten program"

Michał Boroń
Michał Boroń

Zdaniem widzów i internautów to właśnie ona w pierwszym odcinku zebrała najlepsze głosy (przypomnijmy, że Przesłuchania w ciemno są nagrywane wcześniej i montowane). Każdy z trenerów na etapie castingów kompletuje 12-osobową drużynę.

"Pani Edyto, wspaniały debiut! Co za kultura, klasa i poziom! Jak miło się Pani słucha i ogląda. Moim zdaniem, to najlepszy skład jury w historii programu", "Było świetnie i zgarnęłaś wielkie talenty. Powodzenia dalej", "W pani teamie jest zwycięzca 17. edycji" - chwalą fani.

Na szczególne wyróżnienia wśród podopiecznych Edyty Bartosiewicz zdaniem komentujących zasłużyli Zosia Kosińska i Jarek Weber.

Kim jest Edyta Bartosiewicz?

Wokalistka, gitarzystka, kompozytorka i autorka tekstów karierę rozpoczęła jeszcze w drugiej połowie lat 80. Największą popularność przyniosły jej wydane w kolejnej dekadzie płyty "Sen", "Szok'n'Show" i "Dziecko". To z nich pochodzą wielkie hity "Sen", "Tatuaż", "Szał", "Zegar", "Ostatni", "Jenny" i "Skłamałam".

Na początku XXI wieku niespodziewanie wycofała się z show-biznesu. "Straciłam głos na 22 lata" - wyznała w rozmowie z Onetem w 2024 r.

W tym okresie sporadycznie angażowała się w projekty muzyczne, współpracując m.in. z Krzysztofem Krawczykiem oraz zespołem Bracia. Obecnie wokalistka regularnie koncertuje, biorąc udział w trasach solowych oraz projektach z akompaniamentem orkiestry symfonicznej. Jej ostatni album, "Ten moment", trafił na rynek w 2020 roku.

JIMEK - HISTORIA POLSKIEGO HIP-HOPU. ROZDZIAŁ III OSTATNI: Ostatnie szlify przed koncertem INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze