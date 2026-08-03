Miejsce w programie zwolnione przez Margaret, która wcześniej wróciła do roli oceniającej po sześcioletniej przerwie od 10. edycji show, przejmie właśnie Bartosiewicz. Dla wokalistki będzie to zupełnie nowe wyzwanie zawodowe: "Byłam bardzo zaskoczona, kiedy odebrałam telefon z tą propozycją. Przez lata przecież nie angażowałam się w tego typu projekty. To będzie mój 'pierwszy raz' w takiej roli. Postanowiłam spróbować i nawet sama sobie się dziwię, że decyzję podjęłam tak szybko. Zrobiłam to z przekonaniem, że w naszym kraju można odkryć jeszcze sporo muzycznych talentów" - przyznała.

Powrót po latach przerwy

Artystka rozpoczynała karierę jeszcze w latach 90. W jej katalogu znajdziemy takie przeboje jak "Zegar", "Sen" oraz "Jenny", jednak na początku XXI wieku niespodziewanie wycofała się z show-biznesu. "Straciłam głos na 22 lata" - wyznała w rozmowie z "Onetem" w 2024 roku.

W tym okresie sporadycznie angażowała się w projekty muzyczne, współpracując między innymi z Krzysztofem Krawczykiem oraz zespołem Bracia. Obecnie wokalistka regularnie koncertuje, biorąc udział w trasach solowych oraz projektach z akompaniamentem orkiestry symfonicznej. Jej ostatni album, "Ten moment", trafił na rynek w 2020 roku.

O swoim podejściu do muzyki mówi: "Dla mnie muzyka jest pasem transmisyjnym dla odczuć, przeżyć, które rodzą się w nas - twórcach. Tymi emocjami dzielimy się z naszymi odbiorcami. Mam nadzieję, że w 'The Voice of Poland' uda nam się znaleźć osoby, które przez muzykę potrafią mocno poruszać wnętrza."

Oprócz Bartosiewicz w fotelach trenerskich zobaczymy również Barona i Tomsona, Kubę Badacha oraz Michała Szpaka. Pierwsze odcinki z etapem "przesłuchań w ciemno" zadebiutują na antenie TVP2 12 września o godzinie 20:00.