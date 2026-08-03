Edyta Bartosiewicz na lata zniknęła ze sceny. Teraz zadebiutuje jako trenerka "The Voice of Poland"!

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Ogłoszono kompletny skład jurorski nadchodzącej, 17. edycji muzycznego show TVP2. Wśród nowych nazwisk znalazła się Edyta Bartosiewicz, dla której udział w programie oznacza zupełnie nową rolę w karierze. Premierowe odcinki z jej udziałem zadebiutują we wrześniu.

Edyta Bartosiewicz dołącza jako trenerka do 17. edycji „The Voice of Poland” na TVP2, zastępując Margaret. Premiera we wrześniu 2026.
Edyta Bartosiewicz nową trenerką The Voice of Poland!AKPAAKPA

Miejsce w programie zwolnione przez Margaret, która wcześniej wróciła do roli oceniającej po sześcioletniej przerwie od 10. edycji show, przejmie właśnie Bartosiewicz. Dla wokalistki będzie to zupełnie nowe wyzwanie zawodowe: "Byłam bardzo zaskoczona, kiedy odebrałam telefon z tą propozycją. Przez lata przecież nie angażowałam się w tego typu projekty. To będzie mój 'pierwszy raz' w takiej roli. Postanowiłam spróbować i nawet sama sobie się dziwię, że decyzję podjęłam tak szybko. Zrobiłam to z przekonaniem, że w naszym kraju można odkryć jeszcze sporo muzycznych talentów" - przyznała.

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Powrót po latach przerwy

Artystka rozpoczynała karierę jeszcze w latach 90. W jej katalogu znajdziemy takie przeboje jak "Zegar", "Sen" oraz "Jenny", jednak na początku XXI wieku niespodziewanie wycofała się z show-biznesu. "Straciłam głos na 22 lata" - wyznała w rozmowie z "Onetem" w 2024 roku.

W tym okresie sporadycznie angażowała się w projekty muzyczne, współpracując między innymi z Krzysztofem Krawczykiem oraz zespołem Bracia. Obecnie wokalistka regularnie koncertuje, biorąc udział w trasach solowych oraz projektach z akompaniamentem orkiestry symfonicznej. Jej ostatni album, "Ten moment", trafił na rynek w 2020 roku.

O swoim podejściu do muzyki mówi: "Dla mnie muzyka jest pasem transmisyjnym dla odczuć, przeżyć, które rodzą się w nas - twórcach. Tymi emocjami dzielimy się z naszymi odbiorcami. Mam nadzieję, że w 'The Voice of Poland' uda nam się znaleźć osoby, które przez muzykę potrafią mocno poruszać wnętrza."

Oprócz Bartosiewicz w fotelach trenerskich zobaczymy również Barona i Tomsona, Kubę Badacha oraz Michała Szpaka. Pierwsze odcinki z etapem "przesłuchań w ciemno" zadebiutują na antenie TVP2 12 września o godzinie 20:00.

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