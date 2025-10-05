"Delikatny, a jednocześnie mocny głos sprawił, że cała sala wstrzymała oddech" - czytamy na Facebooku "The Voice of Poland", który podzielił się materiałem z występu Dominika Czuża w "Przesłuchaniach w ciemno".

Dominik Czuż zachwycił w "The Voice of Poland". "Odkrycie tego sezonu"

6 września wystartowała kolejna edycja programu "The Voice of Poland". W tym sezonie początkujących wokalistów oceniają Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach i Margaret, która do TVP wróciła po sześciu latach nieobecności.

W programie pojawiła się także Ania Karwan, która pojawiła się jako uczestniczka w 7. edycji show, w której dotarła do finału, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. Teraz jako dodatkowa trenerka, na etapie Przesłuchań, będzie mogła wybrać 10 osób, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli - z jej pomocą będą mogli zawalczyć o powrót do programu i wygraną. Te zmagania można oglądać w sieci w nowym formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange".

Uczestnik 10. odcinka programu "The Voice of Poland" Dominik Czuż postanowił podczas etapu "Przesłuchań w ciemno" wykonać piosenkę "Carry You Home". To utwór amerykańskiego piosenkarza Alexa Warrena z jego debiutanckiej EP-ki "You'll Be Alright, Kid (Chapter 1)" z 2024 roku. Czuż swoją wersję przeboju zaprezentował 4 października 2025 roku i odwrócił wszystkie cztery fotele. Za swojego trenera, ku uciesze fanów, wybrał jednak Michała Szpaka. Czuż w mgnieniu oka podbił internet, a widzowie formatu już wróżą mu wygraną całego programu.

"Odkrycie tego sezonu. Osobowość totalna i artysta totalny. Strasznie się cieszę że poszedł do Michała bo brakowało mu trochę w drużynie takiego finałowego pewnika. Teraz już ma", "Pan Kleks", "Super występ i głos, totalny wariat, zasługuje na finał, powodzenia dalej Dominik", "To może być petarda na naszym rynku muzycznym", "Genialny artysta przez wielkie A. I z Michałem stworzy mieszankę wybuchową", "Fenomen! Dziwak, ale totalnie zajefajny! Powodzenia!", "Świetny głos i osobowość. Rozwalił totalnie scenę", "Szpak Michał i Dominik 'Kleks'! On to wygra!" - komentują widzowie programu na Facebooku.

