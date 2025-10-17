16. edycja "The Voice of Poland" budzi ogromne emocje. Jury w składzie Tomson i Baron, Kuba Badach, Michał Szpak oraz Margaret mierzy się z wyjątkowo trudnymi decyzjami. Dopiero rozpoczął się etap "Bitew", a w sieci już zawrzało. Wszystko za sprawą decyzji Michała Szpaka, który zdecydował się nie przepuścić dalej dwóch podopiecznych. Trener tłumaczył, że jego zdaniem wokaliści nie byli jeszcze gotowi na dalszy udział w programie: "Nie jesteście jeszcze gotowi. To było trochę jak występ karaoke. Wróćcie do programu wtedy, gdy będziecie gotowi".

Mimo ciężkich i emocjonujących chwil trenerzy znajdują również chwilę, by poopowiadać o przyjemnych sprawach. Margaret zapytana została przez osobę z publiczności o powody życia między Polską a Hiszpanią.

Dlaczego Margaret ma dom w Hiszpanii?

Piosenkarka nie musiała długo zastanawiać się nad odpowiedzią. Za granicę wyjeżdża, gdy w Polsce robi się zbyt zimno: "Mieszkam pół na pół w Maladze, jak jest zimno. Po prostu stosunek ciepła versus odległości od Polski jest idealny".

Pytanie zaciekawiło również pozostałych trenerów, którzy dociekliwie pytali, jak wygląda jej dom w Hiszpanii i jak długo przebywa tam w skali roku, na co odpowiedziała: "Jak przychodzi w listopadzie wielka chmura, to ja wtedy siup - trzy godzinki jestem w Maladze i spędzam tam tak trzy, cztery miesiące. Mam hacjendę".

Margaret zaskoczyła kolegów z programu, zapraszając ich do Hiszpanii. Jak się okazuje, ma ona na miejscu także studio, które umożliwiłoby im wspólną pracę nad muzyką: "Mam też studyjko, jakbyście chcieli wpaść. Będziemy siedzieć na dachu i robić muzę. Zapraszam was! Sypialni nie jest za dużo, ale jest dużo łóżek. Wszyscy się wyśpimy. Ja z Miśkiem będę spać w głównej sypialni, was upchamy na ganku" - zwróciła się do Tomsona i Barona.

Poniżej zobaczyć można całą rozmowę:

Margaret o swoim domu w Hiszpanii! "Zapraszam was!" TVP TVP