Już w najbliższą sobotę, 22 listopada, poznamy finalistów 16. edycji muzycznego talent show TVP. Spośród dziesięciu osób widzowie wspólnie z trenerami wybiorą pięcioro uczestników, którzy będą walczyć o zwycięstwo w "The Voice of Poland".

Jak się okazuje, na scenie, oprócz półfinalistów, nie zabraknie muzycznych gwiazd. Listę gości muzycznych otwiera Dawid Kwiatkowski, czyli wokalista, który przez wiele lat był trenerem programu "The Voice Kids". Artysta zaprezentuje na scenie utwór "Dalej, Dalej!", promujący film "Chopin, Chopin!". W zaledwie miesiąc, tylko w serwisie YouTube, klip do utworu obejrzano ponad milion razy.

Kolejną muzyczną gwiazdą wieczoru będzie Ania Karwan, która w tym sezonie "The Voice of Poland" dołączyła do składu trenerskiego. Wokalistka zaśpiewa swój najnowszy singiel "W to mi graj".

"Wiem, że bardzo dużo razy obiecywałam, że ta piosenka wyjdzie, ale ja też nie czułam w sobie gotowości, żeby ją pokazać. Wiem, że teraz bardzo dużo rzeczy naraz jest wydawanych, jest mnóstwo singli, mnóstwo płyt, ale ja nadal jestem fanką tej myśli, że artysta musi dojrzeć do tego, że pokazać swoją piosenkę, swoje dzieło, cokolwiek, na co pracuje się swoimi emocjami. Czuję, że dopiero teraz jestem na to gotowa. Daliście mi mnóstwo wiary w to i nadziei, że ta piosenka zostanie fantastycznie odebrana" - wyznała na swoim Instagramie Ania Karwan.

Listę gości, którzy wystąpią na scenie półfinału "The Voice of Poland", zamyka młody wokalista pszona - jeden z najbardziej wyrazistych debiutów muzycznych tego roku. Utwory pszony, którego minialbum "lekko" miał premierę w czerwcu br., grają niemal wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce. Artysta młodego pokolenia, który na TikToku ma już ponad 800 tysięcy obserwatorów, w "The Voice of Poland" zaśpiewa przebój "Zły".

