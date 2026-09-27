"Czas na chwilę się zatrzymał". Oto nowa faworytka "The Voice of Poland"

17-latka z Kociewia na Pomorzu Gdańskim w "The Voice of Poland" zaśpiewała piosenkę "16 CARRIAGES" z płyty "Cowboy Carter" Beyoncé z 2024 r. Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy, którzy za wszelką cenę chcieli namówić młodą wokalistkę, by dołączyła do ich drużyny. Ostatecznie Kinga Wylęgły zdecydowała kontynuować przygodę pod skrzydłami Kuby Badacha.

"Chyba jeszcze długo nie znajdę słów, żeby opisać emocje, które towarzyszyły mi tego wieczoru. W momencie, kiedy odwróciły się wszystkie cztery fotele, czas na chwilę się zatrzymał. (...) Jestem ogromnie wzruszona, szczęśliwa i przede wszystkim wdzięczna. Za tę szansę. Za ludzi, których spotkałam na tej drodze. Za wszystkie dobre słowa, wsparcie i za Was, którzy jesteście ze mną od początku. Przede mną zaczyna się zupełnie nowa, niesamowita przygoda. Odwrócone cztery fotele. Jedno wielkie marzenie" - napisała na Instagramie Kinga Wylęgły.

Kinga Wylęgły w "The Voice of Poland". Wcześniej próbowała swoich sił w "The Voice Kids"

Co ciekawe, wokalistka w 2024 r. pojawiła się na scenie siódmej edycji "The Voice Kids". Wtedy zaśpiewała utwór "Leave a Light On" Belindy Carlisle, jednak żaden z trenerów się nie odwrócił.

"Kinga, masz mocne vibrato, że z jednej strony mnie fascynuje, a z drugiej strony zaczęłam się go bać. Było bardzo intensywnie" - komentował Baron. "Masz bardzo mocny głos, który trzeba kontrolować. Ale tylko chwileczkę. Jak znajdziesz muzykę, która w tobie gra, to ona cię ulepi" - dodawał Tomson. Duet muzyków z grupy Afromental obecnie zasiada również w czerwonym fotelu w "The Voice of Poland".

Kinga Wylęgły ma na koncie wiele sukcesów w różnych konkursach. Jej największym triumfem było Grand Prix Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie, podczas którego w finale wystąpiła w duecie z Ralphem Kaminskim ("Kosmiczne energie").

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"Od lat szczególną wagę przywiązuje do interpretacji i tekstu, traktując piosenkę przede wszystkim jako sposób przekazywania emocji. Rozwija również autorską twórczość - wydała dotąd trzy single i pracuje nad kolejnymi utworami. W 'The Voice of Poland' chce zaprezentować się jako bardziej dojrzała i świadoma wokalistka, która ma już za sobą pierwsze doświadczenia telewizyjne i własne wydawnictwa" - czytamy na oficjalnej stronie programu.

Za młodą wokalistkę kciuki trzyma Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko", która organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Przypomniała ona, że Kuba Badach - trener Kingi - w 2019 r. występował z finalistami festiwalu w Krakowie.

"Co za talent", "Niesamowity głos, do finału!", "Wspaniała" - zachwycają się internauci, którzy widzą w Kindze Wylęgły jedną z faworytek do wygranej w "The Voice of Poland".