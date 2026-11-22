Zofia Kosińska, reprezentująca drużynę Tomsona i Barona, pozostaje w rywalizacji o zwycięstwo w "The Voice of Poland". Wiadomość o jej przejściu do półfinału spotkała się jednak z bardzo różnymi reakcjami. Pod wpisem informującym o wyniku obok gratulacji pojawiły się głosy osób, które uważają, że uczestniczka jest traktowana inaczej niż pozostali wokaliści.

Nie wszystkie krytyczne uwagi sprowadzały się do negatywnej oceny jej umiejętności. Jeden z internautów podkreślił, że dostrzega talent Kosińskiej, ale nie odpowiada mu skupianie tak dużej uwagi na jej osobistych przeżyciach. Jego zdaniem takie akcenty nie powinny przesłaniać muzycznej rywalizacji: "Zosia oczywiście ma świetny wokal, jednak trochę mi się nie podoba, że w każdym odcinku trwa takie trochę użalanie się nad nią. Każdy z uczestników zbiera pozytywne i negatywne komentarze, każdy zmaga się ze swoimi słabościami i walczy o przekraczanie swoich barier. Ale mówi się głównie o Zosi. Ona się obroni swoim głosem, nie trzeba jej ciągnąć, grając na emocjach widzów" - czytamy. Podobne zastrzeżenia pojawiały się również w innych wpisach. Część odbiorców uważa, że osobista historia wokalistki ma zbyt duży wpływ na odbiór jej kolejnych występów.

Krytycy zwracają uwagę na repertuar i przygotowanie wokalne

Wśród osób niezadowolonych z półfinałowego awansu znalazły się także takie, które oceniają Kosińską surowiej pod względem muzycznym. Według nich uczestniczka ma potencjał, lecz na obecnym etapie nie prezentuje jeszcze poziomu uzasadniającego wyprzedzenie konkurentów: "Ludzie jej nie hejtują, tylko mówią, że śpiewa gorzej niż reszta, a to, że od początku zbudowała sobie już na przesłuchaniach pewną historię, pozwala jej iść w tym programie coraz dalej, zapominając, że nie jest gotowa wokalnie, choć zadatki są" - ocenił jeden z internautów.

Powracającym tematem był też dobór utworów. Brakuje okazji, by usłyszeć Zosię w innym repertuarze i przekonać się, jak poradziłaby sobie poza nastrojowymi kompozycjami: "Dlaczego Zosia śpiewa same ballady? Myślę, że chce tym wziąć ludzi na litość..... Słabe".

W ostrzejszych wypowiedziach pojawiły się bezpośrednie oskarżenia o pobłażliwe traktowanie uczestniczki: "Parasol ochronny - niezależnie od tego, jak zaśpiewa i tak przechodzi dalej na taryfie ulgowej przez swoją historię z pierwszego odcinka".

Fani Zosi Kosińskiej wstawiają się za nią

Po drugiej stronie dyskusji stoją widzowie, którzy od początku kibicują podopiecznej muzyków Afromental. Kosińska zwróciła na siebie uwagę już na etapie przesłuchań w ciemno i szybko znalazła się w gronie uczestników typowanych przez część publiczności do zajścia daleko w konkursie.

Jej sympatycy doceniają przede wszystkim ciepłe brzmienie głosu oraz umiejętność przekazywania emocji. Sceniczna wrażliwość dla fanów jest jednym z jej najważniejszych atutów. W komentarzach nie brakowało pochwał ostatniego występu: "Zosiu! Jesteś wspaniała", "Przepiękny występ!", "Byłaś boska, występ rewelacyjny", "Gratulacje, jesteś wspaniała, pamiętaj o tym", "Jedna z moich fav, dosłownie ciary. Mocny wokal".

Emocji w tej edycji "The Voice of Poland" nie brakuje

Przypomnijmy, że w tym sezonie spore zainteresowanie wzbudziła też zmiana na jednym z trenerskich foteli. Do obsady dołączyła Edyta Bartosiewicz, która zastąpiła Margaret. Jej debiut spotkał się z licznymi pochwałami widzów, zwracających uwagę na spokój, wrażliwość i merytoryczne wypowiedzi artystki. Oprócz Bartosiewicz uczestników oceniają i wspierają Michał Szpak, Kuba Badach oraz Tomson i Baron.

Internauci szczególnie intensywnie komentują decyzje o tym, kto zachowuje szansę na wygraną. Wcześniej spór wywołała chociażby decyzja Badacha o zakończeniu udziału Gosi Stępień na etapie Nokautów - część widzów widziała w niej kandydatkę do finału.