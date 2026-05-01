Będą kolejne edycje "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior"! TVP właśnie ogłosiła nabór
Wciąż trwa dziewiąta edycja "The Voice Kids", która weszła niedawno w decydujący etap - Bitwy. Znamy już finalistów z drużyny Blanki i Cleo, a w najbliższą sobotę przed trudnymi wyborami stanie Tribbs. TVP ogłosiła właśnie, że to nie koniec przygody oglądających z formatem. Wystartował już nabór do kolejnej odsłony show dla najmłodszych, ale to nie wszystko. Wokaliści mogą zgłaszać się również na castingi do ósmej edycji talent show dla seniorów oraz 17. edycji tradycyjnego "The Voice of Poland".
W najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w programie "The Voice Kids" zakończy się decydująca faza Bitew. Tym razem to Tribbs będzie musiał wybrać najlepszych spośród swoich podopiecznych. Poznamy w ten sposób ostateczny skład finalistów dziewiątej edycji talent-show dla najmłodszych.
Już 9 maja dziewięcioro uczestników zawalczy w wielkim finale o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. Zwycięzca otrzyma także kontrakt płytowy, nagrodę pieniężną umożliwiającą spełnianie scenicznych marzeń, a co najważniejsze - możliwość reprezentowania naszego kraju w kolejnym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.
Rozpoczął się nabór do kolejnych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior"
Tuż przed ostatnimi bitwami dziewiątej edycji "The Voice Kids" Telewizja Polska ogłosiła, że to nie koniec przygody z formatem. Do wszystkich odsłon "The Voice" - tej dla najmłodszych, tej tradycyjnej i tej dla seniorów - już można zgłaszać swoją kandydaturę. Nabór odbywa się online, za pośrednictwem strony www.voicecasting.pl. Czas na wypełnianie formularzy wyznaczono do 17 maja 2026 r., do godziny 23:59.
Aby zgłosić się do wymarzonego programu należy najpierw wybrać format pasujący do naszego wieku, a następnie wypełnić krótką ankietę. Do formularza należy dołączyć także wideo z własnym występem. TVP zaznacza, że każdy uczestnik powinien nagrać dwa covery - jeden w języku polskim, a drugi w języku angielskim. Jeśli chodzi o melodię, to można wystąpić przy gotowym podkładzie, z akompaniamentem na żywo albo a cappella. Co najważniejsze - nagrania nie mogą być poddawane obróbce dźwięku ani zawierać jakichkolwiek efektów wpływających na głos.
Kto może wziąć udział w castingach do formatów "The Voice"?
Do "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się wokaliści, którzy ukończyli 16. rok życia. Z kolei do "The Voice Kids" produkcja zaprasza osoby w wieku 8-13 lat. "The Voice Senior" to format przeznaczony dla osób 60+.
Po zakończeniu castingu online osoby, które zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną powiadomione o swoim udziale mailowo lub telefonicznie.