W najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w programie "The Voice Kids" zakończy się decydująca faza Bitew. Tym razem to Tribbs będzie musiał wybrać najlepszych spośród swoich podopiecznych. Poznamy w ten sposób ostateczny skład finalistów dziewiątej edycji talent-show dla najmłodszych.

Już 9 maja dziewięcioro uczestników zawalczy w wielkim finale o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. Zwycięzca otrzyma także kontrakt płytowy, nagrodę pieniężną umożliwiającą spełnianie scenicznych marzeń, a co najważniejsze - możliwość reprezentowania naszego kraju w kolejnym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Rozpoczął się nabór do kolejnych edycji "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior"

Tuż przed ostatnimi bitwami dziewiątej edycji "The Voice Kids" Telewizja Polska ogłosiła, że to nie koniec przygody z formatem. Do wszystkich odsłon "The Voice" - tej dla najmłodszych, tej tradycyjnej i tej dla seniorów - już można zgłaszać swoją kandydaturę. Nabór odbywa się online, za pośrednictwem strony www.voicecasting.pl. Czas na wypełnianie formularzy wyznaczono do 17 maja 2026 r., do godziny 23:59.

Aby zgłosić się do wymarzonego programu należy najpierw wybrać format pasujący do naszego wieku, a następnie wypełnić krótką ankietę. Do formularza należy dołączyć także wideo z własnym występem. TVP zaznacza, że każdy uczestnik powinien nagrać dwa covery - jeden w języku polskim, a drugi w języku angielskim. Jeśli chodzi o melodię, to można wystąpić przy gotowym podkładzie, z akompaniamentem na żywo albo a cappella. Co najważniejsze - nagrania nie mogą być poddawane obróbce dźwięku ani zawierać jakichkolwiek efektów wpływających na głos.

Kto może wziąć udział w castingach do formatów "The Voice"?

Do "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się wokaliści, którzy ukończyli 16. rok życia. Z kolei do "The Voice Kids" produkcja zaprasza osoby w wieku 8-13 lat. "The Voice Senior" to format przeznaczony dla osób 60+.

Po zakończeniu castingu online osoby, które zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną powiadomione o swoim udziale mailowo lub telefonicznie.

