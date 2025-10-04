Baron wspomina gorzkie spotkanie z idolem. "Olał mnie i poszedł do busa"

Podczas nagrań ostatnich Przesłuchań w Ciemno, które widzowie zobaczą w sobotni wieczór, trenerzy wymieniali się anegdotami o spotkaniach z fanami. Margaret zauważyła:

"To jest takie urocze, kiedy ktoś po koncercie przychodzi i jest tak zestresowany, że mówi: jestem twoim idolem" - powiedziała artystka podczas rozmowy w studiu.

Słowa piosenkarki wywołały u Barona przypływ wspomnień. Gitarzysta przyznał, że sam znalazł się kiedyś w podobnej sytuacji - tyle że w roli nie gwiazdy, a fana.

Spotkanie z legendą Korn

"Ja to zrobiłem! Podszedłem z tyłu Torwaru, jak Korn - mój ukochany zespół z dzieciństwa - grał. Widzę basistę i podbijam po zdjęcie" - opowiadał Baron. "Miałem to uczucie, którego rzadko my doświadczamy, a często widzisz, jak ktoś się trzęsie przy tobie. Podbijam do typa i mówię: 'Fieldy, jesteś moim największym idolem, czy mogę sobie z tobą zrobić zdjęcie?' A on mnie olał i poszedł do busa" - dodał ze śmiechem.

Choć opowieść rozbawiła resztę trenerów, nie wszystkim było do śmiechu. Kuba Badach, znany z ciętego poczucia humoru, nie krył dezaprobaty wobec zachowania amerykańskiego muzyka.

"Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był" - skomentował krótko wokalista.

Korn - zespół, który wychował pokolenie

Nie dziwi, że Baron - prywatnie miłośnik ciężkich brzmień - tak emocjonalnie wspomina swoje spotkanie z członkiem Korn. Amerykańska grupa, założona w 1993 roku w Bakersfield, to jeden z prekursorów gatunku nu metal.

Fieldy, czyli Reginald Arvizu, przez lata był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci zespołu. Charakterystyczne, agresywne brzmienie jego basu stało się znakiem rozpoznawczym Korn, inspirując wielu młodych muzyków - także w Polsce.

Z dystansem i uśmiechem

Choć wówczas odmowa zdjęcia mogła być dla młodego Barona ciosem, dziś artysta wspomina całe zajście z humorem. W rozmowie z trenerami nie krył, że sytuacja nauczyła go empatii wobec fanów.

Takie refleksje często pojawiają się wśród jurorów "The Voice of Poland", którzy nie tylko oceniają uczestników, ale też dzielą się własnymi doświadczeniami z muzycznej drogi. Jak widać, nawet najwięksi artyści mają w swoim życiorysie momenty, w których to oni byli po drugiej stronie sceny.

Baron został zignorowany przez swojego idola. "Niegrzeczny był" INTERIA.PL