Baron nie krył wzruszenia w "The Voice". "Jeden z lepszych tekstów na podryw"

Dziewiąty i dziesiąty odcinek "The Voice of Poland" zamknęły etap kompletowania drużyn. Ostatnie decyzje podejmowali Michał Szpak, Kuba Badach, Tomson i Baron oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz, która zastąpiła Margaret.

Jednym z najbardziej nieoczekiwanych momentów był występ Axela Feige'a. Wokalista przyjechał z Hamburga, gdzie zawodowo zajmuje się muzyką. Opowiedział też o tragicznej stracie ojca, który zaszczepił w nim muzyczną pasję.

Feige wykonał "Anybody Seen My Baby?" The Rolling Stones, ale żaden z trenerów nie nacisnął przycisku. Nie był to jednak koniec jego udziału w show. Na scenie pojawiła się Ania Karwan i zaprosiła go do swojej drużyny w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange".

Drugą szansę otrzymała również Martyna Łukaszczyk. Pochodząca z Podhala studentka jazzu zaprezentowała "Psalm stojących w kolejce" Krystyny Prońko. Główny skład trenerski nie zdecydował się jej przyjąć, choć występ wywołał dyskusję: "Dlaczego wszystko się zgadza i coś się nie zgadza?" - zastanawiał się Kuba Badach. Karwan, prowadząca dodatkowy etap programu, zdecydowała, że Martyna pozostanie w rywalizacji.

Sandra Rusin wróciła po latach

Miejsce w każdej drużynie znalazłoby się za to dla Sandry Rusin. Wokalistka ponownie stanęła na scenie "The Voice of Poland" po udziale w piątej edycji, w której dotarła do odcinków na żywo.

Tym razem sięgnęła po "Pillowtalk" Zayna. Kolejne fotele odwracały się jeden po drugim, a po zakończeniu występu uczestniczka otrzymała owacje na stojąco. Edyta Bartosiewicz nie kryła zachwytu, sugerując nawet, że sama mogłaby uczyć się od Rusin.

"W twoim występie wszystko się zgadzało, wszystko" - podsumował Kuba Badach.

Sandra zdecydowała, że dalej będzie pracować z Bartosiewicz. Tym samym trenerka pozyskała uczestniczkę, o którą zabiegał cały skład.

Baron wspomniał o synu. Kuba Badach od razu podchwycił jego słowa

Wszystkie fotele odwróciła również Zuzanna Łukawska, studentka musicalu związana z teatrem. Jej wykonanie "Have I Told You Lately", znanego między innymi z repertuaru Roda Stewarta, szczególnie poruszyło Barona. Muzyk skojarzył delikatny początek piosenki z kołysanką dla swojego syna: "Jak zaczęłaś śpiewać w taki piękny, urokliwy, delikatny sposób, to poczułem, jakbyś śpiewała kołysankę do snu mojemu Leosiowi. I mnie to tak rozczuliło" - przyznał trener.

Wzruszający moment szybko nabrał lżejszego charakteru za sprawą Kuby Badacha: "Powiem Ci, że to był jeden z lepszych tekstów na podryw, jakie słyszałem" - zażartował trener.

"Podryw 'na synka'" - odpowiedział rozbawiony Baron.

Ostatecznie uczestniczka wybrała drużynę Kuby Badacha.

Ostatnie wolne miejsca w drużynie Kuby Badacha zajęte

Do ekipy Kuby Badacha dołączyła także Małgorzata Sikora, mama trojga dzieci. Wykonała "Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości", przekonując zarówno jego, jak i Michała Szpaka. Przed występem krótko wyjaśniła swoją motywację: "Po prostu chcę śpiewać". Badach docenił przede wszystkim jakość jej wykonania: "Twój głos brzmiał kryształowo. Ja nie miałem się do czego przyczepić".

Trener przyjął też Roksanę Walczak, która zaprezentowała "One and Only" Adele. Ostatnie miejsce w jego drużynie przypadło natomiast Wiktorii Smadze. Grająca na kontrabasie uczestniczka wybrała "Please Please Please" Sabriny Carpenter. Odwróciła fotele Badacha i Szpaka, a następnie zdecydowała się na współpracę z pierwszym z nich.

Edyta Bartosiewicz pozyskała nie tylko Sandrę Rusin. Do jej drużyny trafiła również Marysia Majewska, która wykonała "Dreams" The Cranberries. Uczestniczka opowiadała, że wcześniej przygotowała monodram o Kalinie Jędrusik i dostrzega między sobą a legendarną artystką podobieństwa.

Bartosiewicz zwróciła uwagę na indywidualne cechy jej interpretacji: "Usłyszałam też takie przyśpiewy, takie elementy w głosie, które są zupełnie Twoje".

Michał Szpak zdecydował się z kolei przyjąć Paulinę "Taraskę" Tarasińską, która zaśpiewała "In This World" Moby'ego. Szpak odwrócił fotel w ostatniej chwili, a później pochwalił sposób, w jaki zmieniła charakter utworu: "Zrobiłaś z tego trochę balladę, mimo że to muzyka elektroniczna. To nie jest łatwe".

Do jego zespołu dołączyła również Katarzyna Jarzyńska, wykonująca "Midnight Sun" Zary Larsson. Jej interpretacja przekonała wszystkich trenerów.

Nie każdy występ zakończył się awansem

Bez odwróconego fotela zakończyła przesłuchanie Izabela Sobota. Związana zawodowo z muzyką samotna mama zadedykowała "Try" P!nk swojej córce.

Trenerów nie przekonał także Jakub Wierzbowski, barber z podwarszawskiej Małej Wsi, który zaśpiewał "Fiołkowe pole" Sobla. Awansu nie otrzymali również Wiktoria i Joachim Ryczkowie. Małżeństwo, które połączyła muzyka podczas studiów, wystąpiło wspólnie z "Time After Time" Cyndi Lauper.

Z główną rywalizacją pożegnała się też Ewa Siewieja, nauczycielka śpiewu z Kalisza i miłośniczka starych samochodów. Jej wykonanie "The Fate of Ophelia" Taylor Swift nie skłoniło trenerów do odwrócenia foteli. W jej przypadku pozostał jednak dodatkowy, pozamuzyczny moment programu - Maciej Musiał miał okazję przejechać się należącym do niej fiatem.

Zakończenie Przesłuchań w ciemno oznacza przejście do kolejnej fazy walki o zwycięstwo. Dla Axela Feige'a i Martyny Łukaszczyk droga będzie prowadziła przez dodatkowy etap Ani Karwan.