Obecnie TVP pokazuje Przesłuchania w ciemno w 17. edycji "The Voice of Poland". Uczestników ponownie oceniają Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

Azzja wróciła do "The Voice of Poland". "Lekkość, charakter i osobowość"

W sobotę w kolejnym odcinku castingowym pojawiła się Asia "Azzja" Mądry, która zaśpiewała przebój "Maybe" spopularyzowany przez Janis Joplin. Jej wersja sprawiła, że fotele odwrócili wszyscy poza Edytą Bartosiewicz. Kuba Badach z niedowierzaniem kręcił głową, jednak uczestniczka zdecydowała, że trafi do drużyny Barona i Tomsona.

"Od razu było słychać, że ma swój własny muzyczny język. Lekkość, charakter i osobowość, ten występ zdecydowanie miał swój vibe" - czytamy na oficjalnym profilu "The Voice of Poland".

W 2017 r. podczas Przesłuchań w ciemno Azzja na swoją trenerkę wybrała Marię Sadowską. Pod jej skrzydłami dotarła do półfinałów. Wówczas w programie triumfowała Marta Gałuszewska z drużyny Michała Szpaka.

"Troszkę popracowałam przez ten czas nad różnymi rzeczami, poprawić to, co do poprawienia. Cieszę się tym, że ludziom sprawiam przyjemność! Jest trudno zaistnieć! Trzeba się pokazywać!" - napisała Azzja na Instagramie.

Mieszkająca w Krakowie wokalistka od dawna próbuje swoich sił na muzycznej scenie. Na koncie ma m.in. występy w "Must Be The Music" (półfinał), "Szansie na sukces", "Jaka to melodia?" i Debiutach na Festiwalu w Opolu.

"Niesamowity głos. Finał jest murowany", "Widzę finał", "Edycja jedna z najmocniejszych może nawet najmocniejsza Azja i Jarek [Weber] rozwalili system", "Petarda, ale kawał głosu", "Ta edycja 'Voice' powinna nosić podtytuł 'Zerwane Więzi', kolejna doświadczona, znana jurorom muzycznie osoba wraca do programu... Zdecydowanie lepiej, atrakcyjniej oglądać voicowe debiuty" - czytamy w komentarzach internautów, którzy widzą w Azzji jedną z faworytek do wygranej w programie.