Za nami pierwszy odcinek "The Voice of Poland" na żywo. Każdy z trenerów zabrał po trzech uczestników. Dwóch wskazywali widzowie i internauci w głosowaniu SMS, a trzeciego wybierał trener spośród dwóch pozostałych.

Najwięcej emocji wywołały rozstrzygnięcia w drużynie Barona i Tomsona. Awans dzięki głosom ludzi wywalczyły Zosia Kosińska (49 proc. głosów) i Anna Nguyen (24 proc.). Trenerzy do dalszego etapu zabrali jeszcze Kacpra Batora, co sprawiło, że z rywalizacji odpadła Asia "Azzja" Mądry.

"The Voice of Poland": Asia "Azzja" Mądry zabrała głos po odpadnięciu

W komentarzach widzowie i internauci nie kryją rozczarowania. Nie brak głosów, że to Azzja powinna przejść dalej. Na wcześniejszych etapach wokalistka określana była mianem "murowanej faworytki" do finału.

"Dzięki było extra! Wspaniała przygoda! Jeśli chcecie zrobić dla mnie coś na koniec to proszę nie hejtujcie! W środku jest tyle emocji i stres, że każdy bardzo przeżywa słowa, które czyta o sobie w Internecie, a przyszedł tu tylko, aby zaprezentować światu talent i głos. Skupcie się proszę na wspieraniu swoich faworytów" - zaapelowała Azzja na Instagramie.

"Trzymam kciuki za drużynę Afro i mam nadzieję, że ktoś z nich właśnie wygra ten program! Jesteście wspaniali, trzymam za Was kciuki" - dodała wokalistka, oznaczając trójkę uczestników oraz dziękując Tomsonowi i Baronowi za współpracę.

"Next time 'the voice of senior'! Dzwońcie!" - napisała na koniec ze śmiechem.

Dodajmy, że Azzja wróciła do "The Voice of Poland" po dziewięciu latach. W 2017 r. podczas Przesłuchań w ciemno na swoją trenerkę wybrała Marię Sadowską. Pod jej skrzydłami dotarła do półfinałów. Wówczas w programie triumfowała Marta Gałuszewska z drużyny Michała Szpaka.

Mieszkająca w Krakowie wokalistka od dawna próbuje swoich sił na muzycznej scenie. Na koncie ma m.in. występy w "Must Be The Music" (półfinał), "Szansie na sukces", "Jaka to melodia?" i Debiutach na Festiwalu w Opolu.