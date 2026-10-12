W 17. edycji "The Voice of Poland" zakończyły się Przesłuchania w ciemno. Swoje drużyny skompletowali Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

W roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Axel Feige z drugą szansą

To właśnie ona zadecydowała, że Axel Feige został przywrócony do gry. Uczestnik z niemieckiego Hamburga (jego rodzicami byli Polakami) przed trenerami zaśpiewał "Anybody Seen My Baby?" The Rolling Stones, jednak nikt nie odwrócił swojego fotela.

Takim obrotem sprawy mocno byli zdziwieni widzowie i internauci, którzy nie kryją wdzięczności dla Ani Karwan.

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"Totalne niezrozumienie dlaczego nikt się nie odwrócił. Chyba kwestia scenariusza ;) Coś innego, wśród ciągle brzmiących tak samo głosów. Są perełki, ale niewiele. Mam nadzieję, że przejdzie do finału!", "Brawo Ania Karwan, złapałaś najlepszego", "Przykre, że przez telewizyjne scenariusze uczestnik takiej klasy traci możliwość wyboru i odwrócenie fotela. Brawo, dla mnie finalista 'The Voice'", "Najlepszy głos w tej edycji. Jedyny, który pozostał w mojej głowie" - czytamy w komentarzach.

Kim jest Axel Feige?

W muzycznym CV wokalista i gitarzysta może pochwalić się umiejętnością gry na fagocie i śpiewem w czterech różnych zespołach. W 2017 r. Axel zajął drugie miejsce w niemieckich eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie. Widzowie postawili wówczas na Lavinę - wokalistka w wielkim finale w stolicy Ukrainy znalazła się na przedostatnim, 25. miejscu.

"Axel nigdy nie bał się pracy - równolegle z muzyczną karierą studiował historię, pracował w klubie nocnym w Hamburgu, sprzątał place budowy, był nauczycielem zastępczym angielskiego, niemieckiego, matematyki czy historii. Przez osiem lat pracował jako nocny opiekun w placówkach pomocy osobom bezdomnym prowadzonych przez Niemiecki czerwony Krzyż" - tak uczestnika przedstawia oficjalna strona "The Voice of Poland".

Od najbliższej soboty w programie rozpoczynają się Bitwy. Każdy z trenerów ma po 12 podopiecznych, jedynie w drużynie Ani Karwan jest 10 uczestników.