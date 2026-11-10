Przypomnijmy, że w 17. edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniają Kuba Badach, Michał Szpak, Baron i Tomson (Afromental) oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz. W środę (11 listopada) ich podopieczni rywalizować będą w etapie Nokaut.

Każdy z trenerów do występów na żywo zabierze po czterech uczestników. Na etapie półfinałów dołączą dwaj wokaliści z ekipy dodatkowego trenera, czyli Ani Karwan. To właśnie ona w internetowym "Comeback Stage" kompletuje swoją drużynę z tych, którzy odpadli na wcześniejszych etapach.

"The Voice of Poland": Axel Feige wraca do gry

Znamy już pierwszego półfinalistę, którym został Axel Feige.

"Axel Feige wraca do gry. (...) Już nie możemy doczekać się kolejnego występu!" - ogłosił profil "The Voice of Poland" na Facebooku.

W środę poznamy czterech uczestników (wybranych spośród 12 przegranych w Nokaucie), którzy o drugie miejsce w półfinale powalczą w drużynie Ani Karwan.

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Co ciekawe, pochodzący z niemieckiego Hamburga (jego rodzice byli Polakami) Axel Feige został odrzucony przez trenerów już na etapie Przesłuchań w ciemno - wówczas nikt nie odwrócił swojego fotela. Takim obrotem sprawy było zaskoczonych wielu internautów i widzów programu. W komentarzach dominowały podziękowania dla Ani Karwan, że zdecydowała się zabrać Axela do swojej drużyny.

Kim jest Axel Feige?

W muzycznym CV wokalista i gitarzysta może pochwalić się umiejętnością gry na fagocie i śpiewem w czterech różnych zespołach. W 2017 r. Axel zajął drugie miejsce w niemieckich eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji w Kijowie. Widzowie postawili wówczas na Lavinę - wokalistka w wielkim finale w stolicy Ukrainy znalazła się na przedostatnim, 25. miejscu.

"Axel nigdy nie bał się pracy - równolegle z muzyczną karierą studiował historię, pracował w klubie nocnym w Hamburgu, sprzątał place budowy, był nauczycielem zastępczym angielskiego, niemieckiego, matematyki czy historii. Przez osiem lat pracował jako nocny opiekun w placówkach pomocy osobom bezdomnym prowadzonych przez Niemiecki czerwony Krzyż" - tak uczestnika przedstawia oficjalna strona "The Voice of Poland".