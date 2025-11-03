W trwającej obecnie 16. edycji programu "The Voice of Poland" po raz pierwszy pojawił się nowy etap nazwany Comeback Stage - wzięło w nim udział 10 osób, które zostały wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Trafiły one pod skrzydła dodatkowego, piątego trenera - to stanowisko objęła Anna Karwan, która w siódmej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ścisłego finału (ostatecznie zajęła trzecie miejsce).

Do Etapu 2 Comeback Stage przeszło łącznie trzech uczestników, którzy w parach zmierzyli się z trójką wybraną spośród wokalistów, którzy odpadli w Bitwach. Spośród trzech zwycięzców trenerka wybrała tylko jedną osobę zakwalifikowaną do występu na żywo - została nią Żaneta Chełminiak.

"The Voice of Poland": Anna Karwan apeluje

Drugiego uczestnika do ekipy Anny Karwan wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym spośród czterech wyeliminowanych wcześniej w Nokaucie. W sumie w półfinałowym odcinku na żywo Anna Karwan będzie miała pod swoją opieką dwójkę wokalistów, tak samo jak każdy z pozostałych trenerów.

Tym samym o nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Anna Karwan z Nokautów wskazała czterech uczestników - są to Anna Kędzierska, Mateusz Włodarczyk, Maria Sawicka i Karolina Szkiłądź.

"KONIEC mojej przygody z The Voice Come Back Stage Powered By Orange... To była niesamowicie piękna przygoda, ale na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Teraz WASZ RUCH. Oto czwórka uczestników, uratowanych przeze mnie z ostatniego przed live'ami etapu czyli z Nokaut'ów. Wybrałam cudownych i zdolnych ludzi, którzy wrócili do programu i walczą o dojście do półfinału" - podkreśla trenerka.

Apelując do widzów i internautów zachęca, że można głosować nawet 20 razy dziennie: "Do dzieła! Niech wygra NAJLEPSZY/A!".

"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:

Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm i Zhanneta Saparava

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Gabriela Kurzac i Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Katarzyna Skiba

Drużyna Barona i Tomsona: Roksana Ostojska, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner.

