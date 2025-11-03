Anna Karwan w "The Voice of Poland": Koniec mojej przygody
Anna Karwan, dodatkowa trenerka "The Voice of Poland", w mediach społecznościowych zaapelowała do internautów i widzów programu o głosowanie na jej podopiecznych z etapu Comeback Stage. To właśnie oni zadecydują, kogo jeszcze zabierze do półfinału na żywo.
W trwającej obecnie 16. edycji programu "The Voice of Poland" po raz pierwszy pojawił się nowy etap nazwany Comeback Stage - wzięło w nim udział 10 osób, które zostały wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Trafiły one pod skrzydła dodatkowego, piątego trenera - to stanowisko objęła Anna Karwan, która w siódmej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ścisłego finału (ostatecznie zajęła trzecie miejsce).
Do Etapu 2 Comeback Stage przeszło łącznie trzech uczestników, którzy w parach zmierzyli się z trójką wybraną spośród wokalistów, którzy odpadli w Bitwach. Spośród trzech zwycięzców trenerka wybrała tylko jedną osobę zakwalifikowaną do występu na żywo - została nią Żaneta Chełminiak.
"The Voice of Poland": Anna Karwan apeluje
Drugiego uczestnika do ekipy Anny Karwan wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym spośród czterech wyeliminowanych wcześniej w Nokaucie. W sumie w półfinałowym odcinku na żywo Anna Karwan będzie miała pod swoją opieką dwójkę wokalistów, tak samo jak każdy z pozostałych trenerów.
Zobacz również:
Tym samym o nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.
Anna Karwan z Nokautów wskazała czterech uczestników - są to Anna Kędzierska, Mateusz Włodarczyk, Maria Sawicka i Karolina Szkiłądź.
"KONIEC mojej przygody z The Voice Come Back Stage Powered By Orange... To była niesamowicie piękna przygoda, ale na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Teraz WASZ RUCH. Oto czwórka uczestników, uratowanych przeze mnie z ostatniego przed live'ami etapu czyli z Nokaut'ów. Wybrałam cudownych i zdolnych ludzi, którzy wrócili do programu i walczą o dojście do półfinału" - podkreśla trenerka.
Apelując do widzów i internautów zachęca, że można głosować nawet 20 razy dziennie: "Do dzieła! Niech wygra NAJLEPSZY/A!".
"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:
Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm i Zhanneta Saparava
Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Gabriela Kurzac i Filip Mettler
Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Katarzyna Skiba
Drużyna Barona i Tomsona: Roksana Ostojska, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner.